Dünyanın en büyük dijital yayın platformlarından Netflix, ABD merkezli medya devi Warner Bros. ile dev bir satın alma anlaşmasına vardığını açıkladı. Toplam 82,7 milyar dolarlık şirket değeri üzerinden yapılan anlaşmada, öz sermaye değerinin 72 milyar dolar olarak hesaplandığı bildirildi. Bu satın alma, küresel medya ve eğlence sektörünün son yıllardaki en büyük birleşmelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Her iki şirketin yönetim kurulu oy birliğiyle onayladı

Netflix tarafından yapılan açıklamada, anlaşmanın hem Netflix hem de Warner Bros. Discovery (WBD) yönetim kurulları tarafından oybirliğiyle kabul edildiği belirtildi.

Satın alma süreci, WBD’nin Discovery Global biriminin ayrı bir şirket olarak yeniden yapılandırılmasının tamamlanmasının ardından yürürlüğe girecek. Bu ayrışmanın yılın üçüncü çeyreğinde bitmesi bekleniyor.

WBD hissedarlarına nakit ve hisse dağıtılacak

Anlaşmaya göre her WBD hissedarı, hisse başına:

23,25 dolar nakit,

4,50 dolar değerinde Netflix hissesi

alacak. Böylece toplam işlem bedeli hisse başına 27,75 dolara denk geliyor.

Netflix operasyonları koruyacak, dev tasarruf planı geliyor

Şirket, satın almanın tamamlanmasıyla birlikte Warner Bros.’un mevcut operasyonlarının korunacağını duyurdu. Netflix, entegrasyon sürecinin üçüncü yılından itibaren yıllık 2–3 milyar dolar arasında maliyet tasarrufu sağlamayı öngörüyor.

Ayrıca birleşmenin, ikinci yıldan itibaren Netflix’in GAAP hisse başı kârına olumlu etki yapacağı ifade edildi.

Tamamlanma süreci 12–18 ay sürecek

Dev satın almanın 12 ila 18 ay arasında tamamlanması bekleniyor. Bu süre zarfında şirketler, düzenleyici kurumların gerekli onaylarını almak ve entegrasyon süreçlerini planlamak için çalışacak.

Dijital yayıncılıkta dengeleri değiştirecek hamle

Uzmanlara göre Netflix–Warner Bros. birleşmesi, küresel dijital yayıncılık sektöründe yeni bir güç dengesi oluşturacak.

Warner Bros.’un zengin içerik kütüphanesi ve Netflix’in küresel dağıtım ağı birleştiğinde, platformun dünya çapındaki rekabet gücünün önemli ölçüde artması bekleniyor.