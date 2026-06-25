Son Mühür/ Emine Kulak- Atakan Başpehlivan- Bugün şafak operasyonu ile gözaltına alınan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit’e destek olmak için Yeşilyurt İl Emniyet Müdürlüğü’ne gelen mutlak butlandan sonra atanan Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminde olan Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik gözaltındaki isimlerin sorgularının Yeşilyurt'taki emniyette sürdüğünü söyledi.

24’ü önceki soruşturma kapsamında gözaltına alındı"

Seferihisar Belediyesi'nde görev yapan bazı isimlerin daha önce yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığını ifade eden Çelik, "24 kişinin Seferihisar Belediyesi'ndeki bir önceki soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bilgisi tarafımıza ulaştı" dedi.

"İsmail Yetişkin'in diyalize girmesi gerekiyor"

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in sağlık durumuna ilişkin de bilgi veren Çelik, Yetişkin'in tedavi sürecinin devam ettiğini ve diyalize girmesi gerektiğinin ortaya çıktığını söyledi. Çelik, "Biraz önce hemşiresi geldi ve bu konuda bilgi verdi. Yetkililere de durumu iletmek için arkadaşlarımız temas halinde" ifadelerini kullandı.

"Onur Yiğit ve annesinin gözaltı gerekçesi seçim yardımı"

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve annesi Meryem Yiğit'in gözaltına alınma gerekçesine ilişkin de konuşan Çelik, "2024 yerel seçimleri öncesinde Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veli Ağbaba'nın seçim kampanyasında sandık görevlilerinin iaşesinin karşılanmasına yönelik yapılan seçim yardımları nedeniyle gözaltına alındıkları tarafımıza bildirildi" diye konuştu.

"Balçova Belediyesi'nde başka gözaltı yok"

Kamuoyunda yer alan iddialara da değinen Çelik, Balçova Belediyesi'nden herhangi bir bürokrat ya da başkan yardımcısının gözaltına alınmadığını belirterek, "Balçova Belediyesi ile ilgili herhangi bir bürokratın veya başkan yardımcısının gözaltına alınması söz konusu değildir. Ancak Seferihisar Belediyesi'nde hem bürokratlar hem de belediye başkan yardımcıları bir önceki soruşturmaya istinaden gözaltına alınmıştır" dedi.

"Başkanlarımızın serbest bırakılmasını talep ediyoruz"

Gözaltındaki isimlerin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasını talep ettiklerini kaydeden Çelik, "Belediye başkanlarımızın ve aile yakınlarının en kısa sürede tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmesini talep ediyoruz. Bu doğrultuda arkadaşlarımız gerekli görüşmeleri yapmaktadır" ifadelerini kullandı.