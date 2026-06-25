Son Mühür/Hüseyin Demir Trendyol Süper Lig’de büyük heyecan sona erdi. Birbirinden heyecanlı ve keyifli maçlar oynanırken kalite ve rekabet artıyor. FIFA Dünya Kupası’nda 43 Süper Lig oyuncusu sahada mücadele ediyor. Süper Lig’de transferde hareketli günler yaşanıyor. 2025-2026 sezonunu 6.sırada tamamlayan Göztepe Spor Kulübü, önümüzdeki sezon Avrupa için transferde düğmeye bastı. Kadroda ayrılan oyuncularla birlikte yeni futbolcular takıma dahil oldu. Sarı-kırmızılılar, Slovenya kampında hazırlık maçlarına çıkarak eksiklerini tamamlayacak.

“Savunmaya 1,85’lik dev stoper”

Göztepe’de; Heliton, Ekrem Kılıçarslan, Filip Krastev, Uğur Kaan Yıldız ve Mateusz Lis ile yollar ayrıldı. Efkan Bekiroğlu’nun sözleşmesini uzatılırken Sinclair Armstrong ve Andre Henrique transferi takımın gücüne güç kattı. İzmir temsilcisi, geçtiğimiz sezon oyun performansıyla futbol otoriterlerinin takdirini toplarken savunmadaki fiziksel üstünlüğü ve agresifliğiyle dikkat çekti. Takımın boy ortalaması rakiplerine göre çok uzun olan Göztepe’de Heliton ile yollar ayrıldıktan sonra kulüp yönetimi harekete geçti. Edinilen bilgilere göre teknik direktör Stanimir Stoliov ve ekibi Brezilyalı Heliton’un yerine yine aynı özelliklere sahip sambacı Sabino’yu almak istiyor.

“Sambacı kafa toplarında etkili”

Brezilya Ligi ekiplerinden Sao Paulo’da oynayan savunmacı Sabino, bu sezon 24 maçta 1940 dakika sahada kaldı. Sambacı, 1 gol, 2 asistle mücadele ett. Tecrübeli stoper, 4 mücadelede sarı kart gördü. Sabino'nun performansı dikkat çekerken kafa toplarındaki üstünlüğü fark yaratıyor. Özellikle Heliton’un hücumda duran toplarda kafa vuruşlarına yükselmesi sarı-kırmızılıların gücüne güç katıyordu. Brezilyalı Sabino’da hem savunmadaki agresifliği ve sertliği hem hücumda duran toplarda kafa vuruşlarına yükselmesi göz kamaştırıyor. 1996 doğumlu olan Brezilyalı futbolcu 1,85 m boyunda olması rakiplerine gözdağı veriyor. Sol ayağını kullanan sambacının güncel bonservis bedeli piyasada 1 milyon Euro olarak biliniyor.