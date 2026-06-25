Yeni sezonda iddialı bir kadroyla mücadele etmeyi hedefleyen Aras Kargo, transfer piyasasındaki hareketliliğini sürdürüyor. İzmir temsilcisi, voleybol dünyasının tanıdık isimlerinden biri olan orta oyuncu Ceren Nur Domaç ile sözleşme imzalayarak kadrosuna önemli bir güç kattı. Kulübün resmi mecralarından yapılan açıklamada, başarılı oyuncuya hoş geldin denilirken, "İzmir’e Hoş Geldin Ceren Nur Domaç. 1999 doğumlu başarılı orta oyuncu Ceren Nur Domaç, yeni sezonda takımımızda mücadele edecek" ifadelerine yer verildi.

Transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor

Gelecek sezon öncesi kadrosunu baştan aşağı yenileyen ve güçlü bir rotasyon oluşturmak isteyen Aras Kargo, bu hamleyle orta oyuncu bölgesini sağlama almış oldu. İzmir ekibi, geçtiğimiz günlerde de smaçör ve orta oyuncu pozisyonları için Bengisu Aygün ve Mackenzie May gibi önemli isimleri kadrosuna katarak gövde gösterisi yapmıştı. Ceren Nur Domaç transferinin ardından, takımın teknik heyet raporu doğrultusunda diğer pozisyonlar için de görüşmelerine hız kesmeden devam ettiği öğrenildi.