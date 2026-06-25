İtalya’da düzenlenen Maratona del Golfo-Capri-Napoli yarışında 28 kilometrelik etabı tam 9 saatte yüzerek parkuru adeta solo şeklinde tamamlayan ilk Türk sporcu 18 yaşındaki Eda Savcıgil, gözünü yeni hedeflere dikti.

Yüzmeye 8 yaşında başlayan ve şimdi de lisede okuyan Eda Savcıgil, aradan geçen sürede pek çok başarıya imza attı. Savcıgil, İtalya’da yarış öncesi katıldığı son şampiyona olan Uluslararası Kış Yüzme Birliği’nin mart ayında düzenlediği Kış Yüzme Dünya Şampiyonası’nda 100 metrelik kurbağalamada da üçüncülük kazandı. Tutkuyla bağlı olduğu yüzmede elde ettiği her başarının ardından kendine yeni hedefler belirleyen Savcıgil, en büyük hedefinin ise dünyada 7 açık su kanalından oluşan Okyanus Yedilisi yani Oceas Seven parkurunu tamamlamak.

“Yarışta türlü türlü aksilikler yaşadım”

İtalya’da çok heyecanlı bir yarış deneyimi yaşadığını ve bunun yurtdışındaki ilk maratonu olduğunu söyleyen ultra maraton yüzücüsü Savcıgil, “Yarış esnasında ayrı bir heyecanım vardı. Yarışa güzel bir şekilde başladık ancak deniz bizim yanımızda olmadı. Akıntılar, dalgalar, rüzgar derken neredeyse fırtınaya benzer bir hava oldu sona doğru. Yarış içinde türlü türlü aksilikler yaşadım. Kustum, omzum ağrıdı. Sonra kendimi toparlayıp hızlıca devam ettim. Omuz ağrıma, sakatlığıma rağmen bırakmadım, devam ettim. Elimden gelenin en iyisini yaptım ve en sonunda kadın erkek genel klasman şampiyonu olarak çıktım sudan” dedi.

28 kilometrenin şampiyonu!

“Bundan sonraki hedeflerim arasında Okyanus Yedilisi adı verilen parkurları tamamlayan en hızlı ve en genç Türk sporcu olmak” mesajı da veren Savcıgil, “Carpi-Napoli iki parkur olarak yapılıyor. Ben 28 kilometrenin şampiyonu oldum. Hedeflerim arasında 36 kilometre parkurunu da yüzerek bitiren en hızlı Türk sporcu olmak var” diye konuştu.