Mayıs ayı gelip de güneş yüzünü iyice gösterince, doğanın gizli sakinleri de birer birer yuvalarından çıkmaya başladı. Bu günlerde çalılık diplerinde veya bahçelerde karşınıza çıkan uzun, ayaksız bir canlı sizi korkutabilir. İlk bakışta yılana olan benzerliği yüzünden pek çok kişi eline geçirdiği taşla bu canlıya saldırıyor. Ancak biraz daha yakından bakıldığında, karşımızdakinin bir düşman değil, doğanın en uysal yardımcısı olduğunu görmek mümkün.

Yılan sanıyoruz ama aslında gözleri var

Bu canlıyı yılan sanıp korkmadan önce nelere dikkat etmeliyiz? Aslında farklar sandığımızdan çok daha belirgin. Mesela bu kertenkelelerin yılanların aksine göz kapakları bulunuyor; yani size göz kırpabiliyorlar. Vücutlarının yan tarafındaki boydan boya uzanan o derin oluklar ise onlara karakteristik ismini veriyor. Tamamen zehirsiz olan bu dostlarımız, sıkıştırılmadıkları sürece asla saldırganlık göstermiyor. Bir yılan kadar hızlı kaçamıyor olmaları ise maalesef onları insanların saldırılarına karşı savunmasız kılıyor.

Tarlanızdaki bedava koruma

İşin bir de ekonomik boyutu var ki çiftçileri doğrudan ilgilendiriyor. Oluklu kertenkeleler aslında doğanın doğal bir ilaçlama makinesi gibi çalışıyor. Bahçenize musallat olan sümüklü böcekler, çekirgeler ve tarıma zarar veren pek çok böcek türü onların en sevdiği atıştırmalıklar. Hatta bazen küçük kemirgenleri bile kontrol altında tutabiliyorlar. Yani bir çiftçi bahçesinde bu canlıyı görüyorsa, aslında kimyasal ilaç kullanmadan mahsulünü koruyan sadık bir korumaya sahip demektir. Bu canlıları öldürmek, zararlı böceklerin tarlayı istila etmesine davetiye çıkarmak.

Sakin kalın ve sadece yol verin

bu canlıyla karşılaşırsanız sakin olun. Karşılaştığınızda size zarar vermeyeceğini bilerek hareket edin. Bu canlıların kendi yollarına gitmelerine izin vermenin ekosistem dengesi için en doğru adım olduğu vurgulanıyor. Unutmayın ki mayıs ayında doğanın bu sessiz yardımcılarına yol vermek, aslında gelecekteki bereketli hasatlara da yol vermek anlamına geliyor.