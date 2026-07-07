Son Mühür- Ankara’da devlet başkanlarının katılımıyla toplanan NATO Liderler Zirvesi, Türkiye'nin küresel siyasetteki ağırlığını bir kez daha tescilledi. AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde başkentte gerçekleştirilen bu dev zirveye dair önemli açıklamalarda bulundu.

Zirvenin uluslararası alandaki etkinliği açıkça gösterdiğini belirten Kırkpınar, Ankara'nın stratejik önemine değindi. Türkiye ittifak içindeki gücünü koruyor. Kırkpınar, "Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda milli çıkarlarımızı kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz" diyerek Ankara'nın kararlı duruşunu hatırlattı.

Türkiye'nin bölgesel liderliğinin kanıtı oldu

Ankara’da düzenlenen 36. NATO Liderler Zirvesi, sadece askeri bir ortaklık buluşması değil, aynı zamanda Türkiye'nin bölgesel liderliğinin bir ilanı oldu. Kırkpınar, AK Parti hükümetlerinin çeyrek asırlık dış politika birikiminin bu zirveyle taçlandığını söylüyor. Savunma ve diplomasi dengesi hassasiyetle korunuyor.

Milletin devlete olan sarsılmaz desteğinin bu başarıda payı büyük. Kırkpınar, ittifak çerçevesinde üstlenilen kritik rolün, tamamen milli menfaatler gözetilerek sürdürüleceğini ifade etti. Türkiye, ittifakın en önemli kalelerinden biri konumunda bulunuyor.

Mazlum coğrafyaların dünyadaki sesi

Türkiye, küresel krizlerde oynadığı arabulucu rolü ve masadaki güçlü ağırlığıyla askeri ittifakın yönünü belirleyen aktörler arasında yer alıyor. Hükümetin son 25 yılda izlediği aktif siyaset, ülkeyi sadece kendi sınırlarını koruyan değil, küresel vicdanı da temsil eden bir güce ulaştırdı. Güç dengeleri yeniden şekilleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen savunma ve güvenlik politikaları, bölgedeki riskleri azaltmayı amaçlıyor. Kırkpınar, devletin temel kararlılığının her koşulda milletin güvenliğini esas almak olduğunu belirtti. Ankara'daki kritik kararlar, Türkiye Yüzyılı vizyonunun yapı taşlarını oluşturmaya devam edecek.

