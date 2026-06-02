Yeni Cobra GT Coupe modelinin kaputunun altında barındırdığı motor seçenekleri, performans tutkunlarını cezbetmeyi başarıyor. Marka, bu özel aracın kalbinde Ford imzasını taşıyan beş noktalı sıfır litrelik Coyote V8 motor ünitesine görev veriyor. Sürücülere iki farklı güç seçeneği sunan bu güçlü motor, klasik Cobra sürüş deneyimini modern teknolojinin getirdiği yüksek güvenlikle harmanlayarak benzersiz bir yolculuk deneyimi vadediyor.

Yüksek performanslı V8 motor seçenekleri

Müşterilerin tercihine sunulan motor seçeneklerinin standart versiyonu dört yüz elli beygir güç ve beş yüz elli beş Newton metre tork üretiyor. Daha fazla güç ve ekstrem bir hız deneyimi arzulayanlar için tasarlanan süperşarj destekli üst versiyon ise tam yedi yüz yirmi beygir güç ve sekiz yüz yirmi Newton metre tork değerleriyle sınırları zorluyor. Üretici, her iki motor seçeneğinde de kullanıcı konforunu ön planda tutuyor.

Şanzıman tarafında altı ileri manuel veya on ileri otomatik alternatifleri sunan araç, gücün arka tekerleklere aktarılmasında kusursuz bir kontrol vadediyor. Aracın yedi yüz yirmi beygillik süperşarjlı en güçlü versiyonu, sıfırdan yüz kilometre hıza sadece üç virgül beş saniyede ulaşarak pistlerdeki iddiasını kanıtlıyor. Bu yüksek ivmelenme kapasitesi, aracın hafif gövde yapısıyla mükemmel bir uyum sergiliyor.

Karbon fiber gövde ve sınırlı üretim

Performansın en üst seviyeye çıkarılması amacıyla aracın dış tasarımında hafif ve oldukça dayanıklı olan karbon fiber gövde malzemesi tercih ediliyor. Bu hafif alaşım sayesinde aracın toplam ağırlığı bin altı yüz kilogram sınırında tutulurken, gövde rijitliği ise maksimum seviyeye yükseliyor. Hafif gövde ve yüksek motor gücünün oluşturduğu bu muazzam güç ağırlık oranı, viraj performansını ve yol tutuş kabiliyetini doğrudan artırıyor.

Tasarım harikası olan bu özel otomobil, tahmin edilebileceği üzere sınırlı sayıda şanslı alıcı için özel olarak üretiliyor. Butik üretim bandından çıkacak olan süper spor aracın başlangıç fiyatı yaklaşık üç yüz on dört bin dolar seviyesinden açılıyor. Klasik tasarım tutkunlarını ve koleksiyonerleri hedefleyen bu lüks otomobil, yüksek fiyat etiketine rağmen şimdiden yoğun bir taleple karşı karşıya kalıyor.