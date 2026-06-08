Son Mühür - Fenerbahçe’de gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulun ardından başkanlık yarışını Aziz Yıldırım kazandı. Sonuçların kesinleşmesiyle birlikte seçim sürecinde yaşanan tartışmalar ve kampanya dönemindeki polemikler yeniden gündeme geldi.

Hakan Safi’nin seçim döneminde Aziz Yıldırım’ın transfer açıklamalarına yönelik yaptığı eleştiriler yeniden gündeme geldi. Özellikle Aziz Yıldırım’ın Mbappe ismini telaffuz edişi üzerinden yaptığı esprili yorumlar ve bazı kesimlerce alaycı bulunan ifadeler, o dönemde camiada geniş yankı uyandırmıştı. Birçok kongre üyesi ve taraftar, Hakan Safi’nin Aziz Yıldırım’a yönelik kullandığı üslubun gereğinden fazla sert olduğunu savunmuştu. Seçimlerin ardından bu görüntüler yeniden gündeme gelirken, bazı üyeler Safi’nin rakibine karşı daha saygılı bir dil tercih etmesi gerektiğini ifade etti.

Aziz Yıldırım farkla kazandı, aynı yorum yapıldı

Aziz Yıldırım’ın seçimi büyük farkla kazanmasının ardından kongre kulislerinde dikkat çeken değerlendirmeler yapıldı. Bazı üyeler, seçim sürecinde Aziz Yıldırım’a yönelik eleştiriler ve alaycı olarak değerlendirilen söylemlerin sandıkta karşılık bulduğunu öne sürdü. Hakan Safi ise kampanya dönemi boyunca Aziz Yıldırım hakkında yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelmişti. Kongre üyelerinin tercihini Aziz Yıldırım’dan yana kullanmasının ardından, seçim gecesi Safi’nin geçmişte yaptığı açıklamalar yeniden tartışılmaya başlandı.