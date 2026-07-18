Galatasaray Spor Kulübü'nün eski yöneticilerinden, televizyoncu ve gazeteci Aziz Üstel için İzmir’de cenaze töreni düzenlendi. Karabağlar’da bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına Üstel’in eski eşi Filiz Döner, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak ile basın camiasından çalışma arkadaşları katıldı. Tabutuna Galatasaray bayrağı sarılan usta gazetecinin cenazesine Fatih Terim, Arda Turan, Galatasaray ve Göztepe kulüpleri çelenk gönderirken, törene katılımın az olması dikkat çekti. Cenaze, dualar eşliğinde Yeni Örnekköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kasapoğlu: "Çok yönlü ve özel bir şahsiyetti"

Cenaze töreninde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, spor ve medya camiasına başsağlığı dileyerek Üstel'in entelektüel birikimine vurgu yaptı. Kasapoğlu, "Aziz Bey çok yönlü bir kişilik ve çok özel bir şahsiyetti. Hem bir entelektüel hem bir gazeteci hem de bir spor insanıydı. Farkını her şekliyle ve nezaketiyle ortaya koydu. Hem spor yöneticisi olarak hem de gazeteci olarak fikirleriyle katkı verdiği süreçte nezaketini, derinliğini ve özgün yaklaşımını daima korudu. Unutulmayacak bir kişilik. Spor camiasının başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Albayrak: "Yerli ve Milli bir duruşu vardı"

Aziz Üstel’in son olarak köşe yazarlığı yaptığı Star Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak da usta gazetecinin meslek hayatındaki ilkeli duruşuna dikkat çekti. Albayrak, "Hepimiz için çok büyük bir kayıp. Aziz Bey bu camiada her dönemde dik durmasını başaran bir isimdi, tam bir üstattı. 2022’ye kadar beraber çalışma fırsatı bulmuştuk ve birlikte çok fazla zaman geçirdik. Yerli ve milli bir duruşu vardı. Uluslararası konularda hep devletinin yanında olmuştur. Nereden bakarsak bakalım medya camiasında örnek alacağımız bir isimdi. Ülkemiz için büyük bir kayıptır. Aziz Bey gücünün yettiği son ana kadar yazmaya devam etmişti. Son dönemde rahatsızlığı artıp görüşmelerimiz zorlaşsa da imkan bulduğumuz sürece diyaloğumuz devam etti. Son ana kadar beraberdik" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Çevirmenlikten spor yöneticiliğine renkli bir kariyer

1946 yılında doğan Aziz Nafis Üstel, ABD'de Kaliforniya Üniversitesi'nde yayıncılık ve uluslararası ilişkiler eğitimi aldıktan sonra Türkiye'ye dönerek çevirmenlik yapmaya başladı. Anthony Burgess'in dünyaca ünlü "Otomatik Portakal" adlı eseri başta olmak üzere çok sayıda kitabı Türkçeye kazandıran Üstel; Tercüman ve Günaydın gazetelerinde görev aldı. TRT’de unutulmaz "Gecenin Konukları" programının yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlenen usta isim, dizi yazarlığı ve spor yayıncılığının yanı sıra Galatasaray Spor Kulübü'nde de yöneticilik yaptı ve son olarak Star gazetesinde köşe yazıları kaleme alıyordu.