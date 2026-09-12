TRT 1'in büyük bir ilgiyle takip edilen yapımlarından Taşacak Bu Deniz, dramatik sezon finalinin ardından ekranlara ara vermişti. Karadeniz'de yaşanan büyük hesaplaşmaların ve karakterler arasındaki karmaşık ilişkilerin nasıl bir yöne evrileceği dizinin takipçileri tarafından bekleniyor. Özellikle sezon finalinde yaşanan trajik gelişmelerin ardından gözler 32. yeni bölüme çevrilirken, izleyiciler arama motorlarında dizinin ekrana dönüş tarihini sorguluyor.

TAŞACAK BU DENİZ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Taşacak Bu Deniz dizisinin 2. sezon yayın tarihi, yapımcı şirket veya TRT 1 tarafından henüz resmi olarak duyurulmadı. Ancak yayın akışı planlamalarına göre dizinin yeni bölümlerinin eylül veya en geç ekim ayı içerisinde ekranlara geri dönmesi bekleniyor. Kesin yayın tarihi ve 32. bölümün hangi gün ekranda olacağı, kanalın yapacağı resmi duyuru ile netlik kazanacak.

TAŞACAK BU DENİZ 32. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni sezon tarihinin henüz belli olmamasıyla birlikte, 32. yeni bölüme ait ilk fragman veya yeni sezon tanıtımı da henüz izleyiciyle buluşmadı. Çekim takviminin ilerlemesiyle birlikte yeni sezon ilk tanıtımının kısa süre içerisinde TRT 1 ekranlarında ve dizinin resmi yayın kanallarında paylaşılması öngörülüyor.

TAŞACAK BU DENİZ SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

Dizinin unutulmaz sezon finalinde; yirmi yıl sonra birbirlerine kavuşan Esme, Adil ve Eleni için hesap sorma vakti gelmişti. Koçari Konağı’nda düzenlenen görkemli kına gecesi, yıllardır saklanan sırların ortaya döküldüğü büyük bir yüzleşme alanına dönüştü. Furtunalar, hiç beklemedikleri bir hesaplaşmanın ortasında kalarak Koçari adaletiyle tanıştılar.

Nihayet düğün günü geldiğinde savaşı kazandığını düşünen Esme ve Adil, mutluluğa bir adım kala kaderlerinin en ağır sınavıyla yüzleşti. Sezon finali, "bazı zaferlerin bedeli çok ağırdır ve savaşın kazananı olmaz" vurgusuyla sona ererek yeni sezon öncesi soru işaretlerini zirveye taşıdı.