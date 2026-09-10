İzmir temsilcisi Göztepe, Türkiye Basketbol Ligi’nde yeni sezona gözünü en tepeye dikerek giriyor. Geçen yıl kapısından döndüğü Basketbol Süper Ligi hedefini bu kez şansa bırakmak istemeyen sarı-kırmızılılar, Bornova Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen medya gününde gövde gösterisi yaptı.

Katalog çekimlerinin yapıldığı ve sponsorların ürünlerini sergilediği organizasyonda salona tek bir mesaj hakim: Parkede tek hedef şampiyonluk.

Yarı final yetmedi, hedef zirve

Geçtiğimiz sezon ligdeki ilk yılında yarı finale kadar yükselerek dikkatleri üzerine çeken İzmir ekibi, yeni dönemde çıtayı yükseltti. Kadro kalitesini doğrudan Süper Lig seviyesine çektiklerini belirten Başantrenör Nehir Berk, taraftarın yarattığı baskı gücünü arkalarına alacaklarını vurguladı.

Berk, sezona dair kararlılıklarını şu sözlerle özetledi:

"İlk yılımızda taraftarımızın oluşturduğu o müthiş atmosfer bize dev bir ivme kazandırdı. Bu sezon yönetimimizin büyük gayretleriyle çok daha güçlü bir kadro kurduk. Geçen yıl yarım kalan hikayemizi bu sezon Süper Lig’e yükselerek taçlandıracağız. Oynadığımız 4 zorlu hazırlık maçında sergilediğimiz oyun ve aldığımız sonuçlar doğru yolda olduğumuzun en net kanıtı."

Milli potansiyelli ve deneyimli transferler

Sarı-kırmızılı yönetim, transfer döneminde ince eleyip sık dokudu. Kadrodaki 4-5 kilit oyuncuyu elde tutan Göztepe, takviyelerini ise ligin dinamiklerini çok iyi bilen isimlerden seçti. Yeni transferlerin tamamı geçtiğimiz sezon bu ligde final oynamış, şampiyonluk yaşamış ya da üst seviyelerde istatistik tutturmuş oyunculardan oluşuyor. Yerli rotasyonun neredeyse tamamı ise altyapı milli takımlarından geçmiş yüksek potansiyelli isimler.

Göztepe adının transferdeki en büyük koz olduğunu belirten Berk, bu kadar kaliteli bir oyuncu grubunun sarı-kırmızılı formayı tercih etmesinin camianın büyüklüğünü bir kez daha kanıtladığını ifade etti.

"Süper Lig'den aşağısı bu camiaya dar gelir"

A Takım Genel Menajeri Onur Cumhur Aksoy da basın gününde net mesajlar verdi. Genç, dinamik ve aç bir kadro kurduklarını dile getiren Aksoy, kulübün vizyonunu sert ve net bir ifadeyle özetledi:

"Gerek yabancılarımız gerekse yerli oyuncularımız kendi yaş gruplarında milli formayı giymiş, büyük potansiyel vaat eden isimler. Açık konuşmak gerek: Ne bu kulübün ne de bu kadrodaki oyuncuların ait olduğu yer Türkiye Basketbol Ligi. Göztepe’nin yeri de bu oyuncuların adresi de Süper Lig’dir."

İlk randevu Cumartesi günü rakip Kahramanmaraş

Göztepe, Basketbol Süper Ligi yolculuğunun ilk haftasında ligin diğer iddialı ekibi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor’u konuk edecek. Cumartesi günü oynanacak kritik mücadele öncesi teknik heyet ve yönetim, İzmirli basketbolseverlere çağrıda bulunarak salonu tamamen doldurmalarını istedi. Zorlu maratona galibiyetle başlamak isteyen sarı-kırmızılılar, taraftarının desteğiyle parkeden zaferle ayrılmayı hedefliyor.