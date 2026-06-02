Android 17 Beta 4.1, Pixel cihazlar için kablosuz güncelleme olarak dağıtılmaya başlandı. CP21.260330.011 yapı numarasını taşıyan bu sürüm, mayıs 2026 güvenlik yamalarını da yanında getirerek cihaz kararlılığını yükseltmeyi amaçlıyor.

Android 17 Beta 4.1 neden yayınlandı?

Google, daha önce Beta 4'ün bu döngünün son beta sürümü olacağını duyurmuştu. Ancak ortaya çıkan kritik hatalar, planın değişmesine ve küçük çaplı bir ek güncellemenin gelmesine neden oldu.

Beta programına kayıtlı uygun tüm Pixel cihazlar, sürümü OTA üzerinden indirebiliyor. Sürüm, henüz Android 17 QPR1 yapısına geçmemiş kullanıcıları kapsıyor; bu kişiler için önemli bir ara durak konumunda.

Android 17 Beta 4.1 hangi hataları düzeltiyor?

Güncelleme, doğrudan kullanıcı deneyimini bozan teknik aksaklıkları hedef alıyor. Durum çubuğunda yanlış sinyal göstergesi sorunu bu sürümle birlikte giderildi.

Bunun yanında uçak moduna geçildiğinde mobil veri simgesinin açık kalmasına yol açan senkronizasyon hatası da çözüldü. Toplamda beş kritik sorunun ele alındığı belirtiliyor; bunların önemli bir kısmı bağlantı ve gösterge tarafında yoğunlaşıyor.

Görüntü ve ses tarafında neler değişti?

Ekran ve ses yönetimi, bu güncellemenin öne çıkan başlıkları arasında. Harici ekranda yüksek çözünürlük seçildiğinde yaşanan kararma problemi ortadan kaldırıldı.

Bluetooth ses yönlendirmesinde sistem bildirimleri sonrası sesin kesilmesine neden olan aksaklık için kalıcı bir çözüm getirildi. İşitme cihazı kullananlar içinse cihazların şarj sonrası veya uzun hareketsizlikte unutulması sorunu giderildi.

Android 17 Beta 4.1 nasıl yüklenir?

Güncellemeye ulaşmanın en kolay yolu OTA bağlantısı üzerinden indirmek. Uygun Pixel cihazlar bildirimle birlikte sürümü alabiliyor.

Google ayrıca geliştiriciler ve meraklı kullanıcılar için fabrika çıkışlı sistem imajlarını ve OTA dosyalarını resmi geliştirici sitesinde erişime açtı. Mevcut Beta 4 kullanıcıları, dilerlerse cihazlarını manuel sideload yöntemiyle de güncelleyebiliyor. Tüm bu adımlar, kararlı sürüm öncesinde daha akıcı bir deneyim sunmayı hedefliyor.