İzmir’in en serin yerleri arasında Gölcük Yaylası, Bozdağ, Yamanlar Dağı, Kozak Yaylası, Karagöl Tabiat Parkı, Birgi ve Nebiler Şelalesi başı çekiyor. Yaz ortasında bile sıcaklığın 20 derecenin altına düştüğü bu rotalar, ulaşım açısından da gayet pratik.

Gölcük Yaylası ve Bozdağ

Ödemiş’e bağlı Gölcük Yaylası, İzmir merkezine yaklaşık 130 kilometre uzaklıkta. 1100 metre rakıma sahip yaylada Temmuz ayı sıcaklığı ortalama 19 derece. Yaylanın çukur kısmında yer alan tektonik göl, doğa harikası bir görüntü sunuyor.

Gölcük Mahallesi, yaz aylarında yaylada yaşayıp kışın ovaya inen Türkiye’deki belki de tek yerleşim. Her pazar kurulan halk pazarında köylülerin yetiştirdiği organik ürünler satılıyor. Bozdağ ise yaylanın hemen yanı başında; yazın bile serin havası, çam ormanları ve doğa sporlarıyla ünlü.

Yamanlar Dağı ve Karagöl

Şehre en yakın doğa kaçışı Yamanlar Dağı. Karşıyaka’dan yaklaşık yarım saatte ulaşılan dağın etekleri çam ormanlarıyla kaplı. Şehir merkezinden bunaldığında yarım gün için bile tercih edilebilecek bir rota.

Karagöl Tabiat Parkı, Yamanlar’ın eteklerindeki doğal krater gölü. Etrafı çam ağaçlarıyla çevrili göl, sakin atmosferiyle piknik ve yürüyüş için bire bir. Şehre yakınlığına rağmen doğayla baş başa kalma hissi veriyor; sonbaharda renk değişimi büyüleyici oluyor.

Kozak Yaylası ve Birgi

Bergama’ya bağlı Kozak Yaylası, fıstık çamlarıyla ünlü bir yüksek rakım rotası. Çam fıstığı üretiminin merkezi olan yayla, hem temiz havası hem de yöresel lezzetleriyle gezginleri ağırlıyor. İzmir’den yaklaşık 2 saat sürüyor.

Birgi ise UNESCO geçici listesindeki tarihi köy; Ödemiş’e bağlı, Bozdağ’ın eteklerinde. 80 kilometre uzaklıktaki köy, Osmanlı sivil mimarisinin en iyi örneklerini bir arada sunarken serin havasıyla yaz aylarında nefes aldırıyor. Taş sokakları arasında kaybolmak ayrı keyif.

Şelaleler ve diğer serin rotalar

Dikili’deki Nebiler Şelalesi, İzmir’in gizli kalmış cennetlerinden. Yürüyüş yolu doğa severlere keyif veriyor, şelalenin sesi ve çevresindeki yeşillik bunaltıcı sıcaktan kaçanlar için ideal. Kamp ve fotoğraf için de tercih sebebi.

Suuçtu Şelalesi de bir diğer alternatif; gür akan suyu ve yemyeşil çevresiyle bahar aylarında özellikle güzel. Şehir içinde kalmak isteyenler için Balçova’nın baraj yolu, İnciraltı Kent Ormanı ve Kemalpaşa Menderes Yaylası da pratik kaçış noktaları. Çatalkaya ise yürüyüş parkurlarıyla körfez manzarası eşliğinde serinlemek için ideal.