Sarı-kırmızılı ekip, Sultanlar Ligi’nde 2025-2026 sezonunu 9 galibiyet ve 17 mağlubiyetle tamamladı. Ligi 11. sırada bitiren Göztepe, düşme hattının bir basamak üzerinde kalarak ligde tutunmayı başardı. Ancak alınan sonuçların ardından kulüpte yeniden yapılanma süreci başlatıldı.
İlk ayrılık başantrenörle yaşandı
Sezonun sona ermesiyle birlikte teknik ekipte de değişikliğe gidildi. Göztepe Voleybol, ilk olarak başantrenör Ataman Güneyligil ile yollarını ayırdı.
Kadroda yaprak dökümü
Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, toplam 11 oyuncu ile yolların ayrıldığı belirtildi. Takımdan ayrılan isimler şu şekilde sıralandı:
Ceren Kestirengöz Kapucu (Takım kaptanı)
İlayda Uçak
Kayla Haneline
Emine Arıcı
Kara Bajema
Bihter Dumanoğlu Yarkın
Sherridan Atkinson
Nehir Kurtulan
Eda Kafkas
Amelie Rotar
Lana Scuka
Ayrılıklar arasında takım kaptanının da yer alması dikkat çekerken, kadronun büyük ölçüde yenileneceği mesajı verildi.
Göztepe’de yeni sezon öncesi yapılanma süreci
Yaşanan ayrılıkların ardından Göztepe Voleybol’un yeni sezon öncesinde nasıl bir kadro yapılanmasına gideceği merak konusu oldu.
Yönetimin, hem teknik ekip hem de oyuncu kadrosunda önemli takviyeler yaparak daha rekabetçi bir takım kurmayı hedeflediği değerlendiriliyor.