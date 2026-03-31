Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Pazarcılar Odası Başkanı Hamdin Erişen, semt pazarlarında son dönemde artış gösteren domates, biber ve soğan fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erişen, fiyatlardaki yükselişin mevsimsel geçişlerden kaynaklandığını belirtirken, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte üretimin hızlanacağını ve bu durumun pazardaki fiyatlara düşüş olarak yansıyacağını ifade etti.

Hamdin Erişen: Havalar ısınınca fiyatlar düşecek

Özellikle domatesteki ve biberdeki fiyat artışlarını değerlendiren ve domateste çok fazla olduğunu belirten İzmir Pazarcılar Odası Başkanı Hamdin Erişen, kilosu 300 liraya biber satıldığını ancak yaz ayının gelmesiyle fiyatlarda azalmaların yaşanacağını belirterek, “Artık 20 liraya da domates var, 80 liraya da var.

Eskiden böyle bir şey yoktu bugün artık çeri domates var, pembe domates var, kaya domatesi var hepsinin fiyatı kendi içerisinde değişiyor. Artık çeşitler çok. Sadece 5 /6 tane domates çeşidi var. Biberin sıkıntısı ise şu, tarlada az çıkıyor. Ben de geçen gün Karabağlar’da gördüm kilosu 400 liraya satılan biber vardı, Balçova’da gördüm kilosu 300 liraya satılan biber vardı. Ama düşeceğini düşünüyorum, havalar ısınınca düşecektir.” dedi.

"Pazarcı esnafı mağdur"

Ayrıca, fiyat artışlarında İran ile ABD arasında yaşanan savaşın ciddi etkilerinin olduğunu aktaran Başkan Erişen, pazarcıların çok zor durumda olduğunu kaydederek, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“İran ile ABD’nin yaşanan savaşın ciddi yansımaları oluyor. Örneğin Mersin’den, İzmir’e sebze meyve taşıyan şoförün maaşı katlandı, mazot parası katlandı, kamyonun yedek parça ücreti katlandı, şoförlerle konuşunca onlar da mağdur, haldeki çalışanlar mağdur, pazarcılar mağdur herkes çaresiz vatandaş da burada haklı son halka olarak biz fırça yiyoruz, olsun biz yiyelim.

Pazarlar açılmıyor artık yüzde 30’u açılıyor tezgahların, yüzde 70’i açılmıyor, pazarcı esnafı zarar ediyor. Durum bundan ibaret, vatandaşımız şunu iyi bilsin pazarcılar çok zor durumda. Esnaf artık az mal alıyor, eskiden 20-30 kasa mal alırdık, şimdi ancak 2 ya da 3 kasa mal alabiliyoruz.”

“Fiyatları görünce bize kızıyorlar”

6 yıldır İzmir’in Konak ilçesinde pazarlarda ve manavlarda çalışan İdris Çetin ise savaştan dolayı kendilerinin de mağdur olduklarını vurgulayarak, “Savaş bize yansımaları çok ağır oldu. Eskiden aldığımız malların maliyetlerinin hepsi arttı, zaten ekonomi sıkıntılıydı üstüne birde bu savaş çıktı. İnsanlar tezgaha alışveriş yapmaya gelince ve fiyatları görünce bizlere kızıyorlar ama biz de mağduruz, piyasaların bir an önce toparlanmasını bekliyoruz.” şeklinde konuştu.