Son Mühür / Selda Meşe - Türkiye’de sağlık sistemine yönelik eleştiriler sürüyor. Son Mühür TV ekranlarına yayınlanan Tunç Erciyas ile Sıcak Bakış programının Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, sağlık çalışanlarının sorunlarına değinerek, hükümetin zamanında verdiği sözleri henüz yerine getirmediğini vurguladı.



Sağlık sisteminin en önemli yapı taşının hemşireler olduğunu belirten Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, hemşirelerin hak ettikleri değeri görüp görmedikleri konusunun hala tartışma konusu olduğunu vurgulayarak, "Mayıs ayında sağlık çalışanları için en önemli günlerden biri Ebe ve Hemşireler Günü'dür. Hemşirelerimiz, sağlık hizmetlerinin sunumunda tedaviyi uygulayan en önemli unsurlardan biridir. Bir tedavi sürecinin hemşire olmadan yürütülmesi mümkün değil. Hekim arkadaşlarımız nasıl tedavi olacağı ile ilgili gerekli talimatları verir, hemşire arkadaşlarımız tedavi eder. Hemşirelik sadece enjeksiyon yapmak ya da kan almak değil. Psikolojik olarak o hastaya moral vermek ve motivasyonunu sağlamak da hemşireliğin önemli bir parçası. Bu sadece maaşla yapılacak bir meslek değil. İnsanların çoğu pandemide kendi hastasından uzak durmaya çalışırken hemşire arkadaşlarımız 24 saat boyunca COVİD hastalarının tedavilerini üstlendiler ve en iyi şekilde çaba harcadılar. Hemşireler sağlık sisteminin can damarıdır” dedi.

“Bu iş bir ekip işi”



Hekim ve hemşirelerin beraber değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Doğruyol, "Sağlık hizmetlerinin lokomotifi hekim arkadaşlarımız. Hekim arkadaşlarımız lokomotifin motoruysa lokomotifin yürümesi için tekerlekler de hemşire arkadaşımızdır. Bu bir ekip işi. Tek başına bir hekim arkadaşımızın tedavi uygulaması, iyileştirmesi çok kolay bir durum değil. O yüzden ekiple birlikte o işin yürütülmesi sağlık hizmetleri sunumunun temelidir" ifadelerini kullandı.

"Yaşanan her olayda önceliğimiz diyalog"



Şehir Hastanesi'nde acil servisteki hemşirelerin sandalyelerinin toplanma olayında verdikleri haklı mücadelenin sonuç verdiğini belirten Doğruyol, "Birlik Sağlık Sen olarak her zaman adaletten yanayız. Bizim üyemiz olan arkadaşlarımızın da bir suçu varsa haklıdır demiyoruz. Bizim yaşanan her olayda önceliğimiz diyalog. Diyalogla çözemediğimiz bir sorun varsa yargı yoluna gideriz. Herkes kanun ve yönetmelik ne gerektiriyorsa onu yapmalı" dedi.

Geçtiğimiz gün kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı konusuna değinen Doğruyol, "Biz yapısal olarak 19 Mayıs ruhuyla çalışmaya devam ediyoruz. 19 Mayıs Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Milli Mücadele'nin başlangıç ayı. Milli bayramlarını kutlamayanlar dini bayramlarını göremezler. Gençlerimizi görüp gurur duyuyoruz. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı gençlerimize armağan edilmiş bir bayram. Hiçbir ülkede gençlere hediye edilmiş bir bayram yok. Atatürk'le ya da Türk milletiyle sıkıntısı olan herkesin mutlaka kanında bir bozukluk vardır. Avrupa ülkelerinin nerdeyse hepsinden önce bizim kadın vatandaşımız seçme ve seçilme hakkını kazandı” diye konuştu.

"Hayatta en güzel şey bir insana faydalı olabilmek"



Yürüttükleri iyilik hareketiyle İzmir Ege Medya Platformu buluşması gerçekleştiren Doğruyol, "Öncelikle bu buluşmaya katılım sağlayan herkese teşekkür ederim. Oluşturduğumuz iyilik hareketiyle yardıma muhtaç vatandaşın yanında oluyoruz. Binlerce insana her gün yemek vermek, karnını doyurmak herkesin yapabileceği iş değil. Hayatta en güzel şey bir insana faydalı olabilmek. Kamu kurumlarının; yardım derneklerinin önünü kapatmak değil, önünü açması lazım. Devletin ya da belediyenin yapamadığını gerçekleştiren sivil toplum kuruluşlarıdır. Gerekli önemin verilmesini diliyorum" dedi.

"Sözleşmeli yöneticilikle beraber kurumlarda baskı da artıyor"



Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, Beydağ Devlet Hastanesi ile ilgili gündeme gelen iddialarla ilgili personel üzerinde sistematik baskı uygulandığı belirtilerek, “Personel üzerinde baskı kuruluyor ve personeller hedef alınıyor. Hastanelerde yaşanan mobbing yeni bir şey değil. 663 sayılı kanun hükmünde kararname ile birlikte bizim yöneticilerimiz sözleşmeli yönetici oldu. Burada bir liyakat yok. Bu sözleşmeyi imzalayacak arkadaşların bir siyasi partiden geçmesi gerekiyor. Bu kez kurumlarda çalışan arkadaşlara siyaset çok fazla müdahale etmeye başlıyor. Sözleşmeli yöneticilikle beraber kurumlarda baskı da artıyor. İktidar ve yandaşı olan sendikalar var. O sendikalarla birlikte kurumlarda sendikal ayrımcılık da zirve yapıyor. O sendikalar İdareci arkadaşları kullanmak isteyip, tehdit ediyor. Yasanın tekrar ele alınarak düzenlenmesinde fayda var” diye konuştu.

"Memur devleti temsil eder"



Memurlara verilen bayram ikramiyesi hakkında değerlendirmede bulunan Doğruyol, "Devlet memurlarında alım gücü her geçen gün kayboluyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı geçtiğimiz günlerde yazı yayınladı. ‘Fazla mesaileri işçilere değil memurlara yazın’ dedi. Çünkü memura 1 TL veriyorsa işçiye 5 TL fazla vermek zorunda. Memuru ihtiyaç sahibi haline getirirseniz devleti yıpratmış oluyorsunuz. Memur devleti temsil eder. İtibar her şeyden önemli. Dini bayramlarda ikramiye almadan çalışan kesim devlet memurları. İkramiyeyle ilgili yasada da sıkıntı yok. Kamu işçisine verilen bayram ikramiyesi devlet memuruna da verilebilir. Bazı şeylerin iktidarın iki dudağının arasında olmaması lazım. Bunun bir kuralı olsun kaidesi olsun. Bayram ikramiyesinin memurlara mutlaka verilmesi gerekir” dedi.

"Huzur payının mutlaka verilmesi lazım"



Enflasyon ortamlarında en büyük zararı gören sabit ücretlilerin gördüğünü dile getiren Doğruyol, "İşçisi, memuru, emeklisi en büyük zararı sabit ücretli kesim görüyor. TÜİK'in rakamları hiçbir zaman gerçek enflasyon rakamı değil. Böyle bir ortamda enflasyon oranın zam denmesi sabit ücretlileri her gün daha da fakirleştirerek yol almalaya devam ediyor. Alım gücünü hesap etmek çok zor değil. Enflasyon oranında zam değil, huzur payının da mutlaka verilmesi lazım. Memur maaşlarının eşel mobil sistemiyle her ay düzenli olarak artırılmasında fayda var” diye konuştu.

"Lojman sistemine dönülmeli"



Memurlara verileceği söylenen kira yardımı konusuna değinen Doğruyol, "Kira yardımıyla ilgili sayın Cumhurbaşkanı'nın seçimlerde sözleri vardı. Aradan yılar geçti, hala ortada kira yardımları yok. Bir sonraki seçim arifesinde bu konular tekrar hatırlanır. Kira yardımının mutlaka verilmesi lazım. Büyükşehirlerde özellikle, kira fiyatlarının yüksek olduğu bölgelerde memur istihdamıyla ilgili sıkıntılar yaşanıyor. Eskiden olduğu gibi lojman sistemine dönmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanlarının hasta olduğunda aslında dezavantajı grupta yer aldığını söyleyen Doğruyol, "Başhekim talimat veriyor, kurum çalışanlarına rapor vermeyin diyor. Siz sonuçta sağlık çalışanların hasta olma hakkı yok gibi bir algı var. Bu konuda idareci arkadaşların kendini toplaması lazım. Sağlık çalışanı arkadaşımız hasta olduğunda kendi kurumuna randevu alıp öyle gidiyor doktora. Kendi kurumunda çalışanların kendi kurumunda önceliği olmalı ki diğer tarafta bekleyen iş aksamamalı” dedi.



Kurban Bayramı'nda vatandaşın kendine zarar vermeden, daha profesyonel kesim yerlerinde hayırlarını gerçekleştirmeleri gerektiğini vurgulayan Doğruyol, "Ayrıştırmalardan uzak birlik ve beraberlik içinde geçireceğimiz bayram diliyorum" ifadesini kullandı.