Süper Lig’de yeni sezon hazırlıkları dahilinde kadrosunu güçlendirmek isteyen Göztepe, transfer dönemini oldukça koşturmalı geçiriyor.

Sarı-kırmızılı yönetim, hem yurt dışından genç yetenekleri hem de yerli piyasadaki potansiyelli oyuncuları yakından takip ediyor.

İlk imza Armstrong’dan

Göztepe, hücum hattını gençleştirmek adına ilk somut adımı attı. İzmir ekibi, İngiltere Championship takımlarından Bristol City forması giyen 22 yaşındaki İrlandalı forvet Sinclair Armstrong ile masaya oturdu.

Yapılan görüşmeler neticesinde oyuncuyla 4+1 yıllık resmi sözleşme imzalandı. Armstrong’un takıma katılmasıyla hücum hattındaki rekabetin artması hedefleniyor.

Arjantinli yıldız adayı için yarışıyorlar

Transfer çalışmalarını büyük bir ağ üzerinden yürüten Sport Republic, gözünü Arjantin’e çevirdi. Ferro Carril Oeste’nin 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Mateo Benegas, kulübün uzun süredir takip ettiği isimler arasında bulunuyor.

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Almagro’da bitiren genç futbolcuyu, Göztepe’nin yanı sıra Arjantin içinden Racing, Talleres, Union ve Instituto gibi güçlü rakipler de istiyor. İzmir temsilcisinin, bu transferi bitirmek için kararlı olduğu ve girişimlerini sıklaştırdığı ifade ediliyor.

Ali Habeşoğlu ve Filip Akdemir ile ilgileniyorlar

Yabancı oyuncu hamlelerinin dışında yerli oyuncu kadrosunu da güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, yönünü Süper Lig ekiplerine çevirdi.

Bodrum Futbol Kulübü’nün dikkat çeken genç golcüsü Ali Habeşoğlu için pazarlık masasına oturan yönetim, uygun şartlarda bu transferi sonuçlandırmak istiyor.

Öte yandan, scout ekibinin raporları kapsamında hareket eden İzmir ekibinin, İsveç liginde top koşturan orta saha oyuncusu Filip Akdemir ile de yakından ilgilendiği gelen bilgiler arasında.

Göztepe yönetimi, önümüzdeki günlerde bu görüşmelerden netice alarak kadroya takviyeleri sürdürmeyi hedefliyor.