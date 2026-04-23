Son Mühür / Atakan Başpehlivan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu İzmir’de tüm hızlıyla devam ediyor. Son olarak, Kültürpark Kaskatlı Havuz’da toplanan minikler İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile birlikte, fuar içinde bulunan şenlik alanına kortej şeklinde hareket ederek, bayramlarını doyasıya kutladı.

Çocukların korteji görenlerin içini ısıttı

Kültürpark’ta gerçekleşen kortej yürüyüşüne vatandaşların yoğun ilgisi dikkat çekerken, Büyükşehir Bandosu da gelenlere ikonik marşları ve besteleri çalarak, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Başkan Tugay, korteje katılan çocuklarla fotoğraf çektirirken, şenlik alanında stantları gezerek herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

Cemil Tugay: Çocuklara bayram sevincini yaşatmak istiyoruz

Kortejin sonunda şenlik alanında bulunan ‘ikinci el oyuncak’ pazarında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bu tarz etkinliklerde çocuklara bayram sevincini yaşatmak istediklerini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Burada Kültürpark’ın içerisinde bir alanı çocuk şenlik alanı olarak belirledik. Etkinliklerle çocuklara bayram sevinci yaşatmak istiyoruz. Bir de çocuklar için ikinci el pazarı kurduk. Oynamadıkları oyuncakları satıyorlar. Burada amacımız şu, bir taraftan birileri uygun fiyatla alışveriş yapıyor bir taraftan evdeki fazlalık çıkıyor. Eşyaları çöpe atınca atık oluyor ancak onun yerine o oyuncak değerlendirilebiliyor.

Karşıyaka’da başlatmıştık bunu. Bu ilkti bundan sonra başka zamanlarda belki tekrarlanır. Çocuklara bazı şeyleri aşılamaya hedefliyoruz. Bilinçli olmayı, bilinç sahibi olmayı bugün çocukların bayramını kutlarken zaman zaman duygulandım. Çok güzel bir geleceği hak ediyorlar her biri birbirinden değerli. Ülkede üzerine benden daha çok görev düşen insanlar umuyorum akıllarını başlarına alıp yanlış işler yapmaktan vazgeçerler.”