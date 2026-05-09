Son Mühür - Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında futbolseverleri heyecan dolu bir randevu bekliyor. İzmir’in modern spor mabetlerinden biri olan ISONEM Park Gürsel Aksel Stadı, Göztepe ile Gaziantep FK arasındaki kritik mücadeleye ev sahipliği yapacak.

Yayın bilgileri

9 Mayıs 2026 Cumartesi günü oynanacak olan bu zorlu müsabakanın başlama düdüğü saat 20.00’de çalacak. Lig sıralamasını yakından ilgilendiren ve her iki takımın da sahadan mutlak üç puanla ayrılmak istediği bu heyecan dolu 90 dakika, sporun adresi olan beIN Sports 1 ekranlarından naklen ve yüksek çözünürlükle izleyicilerle buluşacak. Taraftarlar, takımlarının ligdeki kaderini belirleyecek bu kritik virajı ekran başından anbean takip edebilecekler.

Maçın hakemi

Saha içerisindeki adaleti sağlamak ve oyunun akışını kontrol etmekle görevli hakem heyeti de Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Zorluk derecesi yüksek olan bu karşılaşmayı orta hakem olarak Batuhan Kolak yönetecek. Kolak’ın saha içerisindeki en büyük yardımcıları ise Kürşathan Akın ve Azad İlhan olacak. Maçın dördüncü hakemi olarak görev yapacak olan Oğuzhan Gökçen ise hem saha kenarı disiplinini sağlayacak hem de ihtiyaç duyulması halinde görevi devralmak üzere hazır bulunacak.

Muhtemel 11'ler oldu

Göztepe: Lis, Allan, Heliton, Bokele, Arda Okan, Dennis, Miroshi, Cherni, Antunes, Jeferson, Juan.

Gaziantep FK: Zafer, Sorescu, Arda, Abena, Rodrigues, Gidado, Kozlowski, Camara, Maxim, Lungoyi, Bayo.