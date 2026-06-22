Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçede yaşayan vatandaşların günlük hayatını kolaylaştırmak ve ortak kullanım alanlarında düzeni sağlama için denetimlerini sıklaştırdı.

Vatandaşlardan gelen yoğun şikayetlerin hepsini değerlendiren ekipler, yalnızca pazar yerlerinde değil, ana caddelerden ara sokaklara kadar ilçenin her noktasında sıkı bir kontrol süreci başlattı.

Yayalara engel olanlara geçit yok

Ekiplerin son adresi Kozağaç Mahallesi oldu. Özellikle 220 Sokak çevresinde, kaldırımların esnaflar tarafından işgal edilmesi ve yayaların yürüyecek alan bulamamasıyla birlikte şikayetler artmıştı.

Bölgeye giden ekipler, yapılan tüm uyarılara rağmen kaldırımları işgal etmeye devam eden ve yaya geçişini zorlaştıran işletmeleri inceleme altına aldı.

Denetimlerde kuralları hiçe sayarak kaldırımları kullanan işletmelere gerekli cezai yaptırımlar uygulandı. Yaya trafiğini tıkayan, geçişi engelleyen tüm tezgah ve malzemelere el konuldu.

Buca Belediyesi yetkilileri, ilçenin daha düzenli bir yer olması için denetimlerin aralıksız süreceğine vurgu yaptı.

Yalnızca kaldırım işgalleri değil; pazar yerlerinde etiket fiyatları, ürünlerin düzeni ve genel kurallara uyum konularında da çalışmalar aynı anda devam ediyor.

