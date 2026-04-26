CHP'li belediye başkanları, CHP Genel Merkezi'nde bir araya gelmişti. Başkanlar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında Ankara'da bir araya gelirken; belediyelere yönelik yapılan operasyonlara karşı yol haritası belirleneceği aktarılmıştı. Gerçekleştirilen toplantıya İzmir'den de belediye başkanları katıldı. İzmir'in belediye başkanlarından toplantıya dair paylaşımlar gelirken, bir paylaşım da Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'dan geldi.

"Türkiye'yi aydınlık yarınlara ulaştırmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz!"

Toplantının ardından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Genel Merkezimizde, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in liderliğinde Belediye Başkanlarımızla bir araya gelerek son dönemde yaşanan siyasi gelişmeleri kapsamlı bir şekilde değerlendirdik.

Bizler, gücünü sadece milletinden alan bir anlayışın temsilcileriyiz. 19 Mart’tan bu yana süregelen hukuksuz süreçlere karşı en güçlü cevabımız yerelden genele inşa ettiğimiz hizmet odaklı yönetim anlayışımız olacaktır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ışığında, Türkiye’yi aydınlık yarınlara ve gerçek bir demokrasiye ulaştırmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.