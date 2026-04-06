Trendyol Süper Lig’in 27. haftasından sarkan kritik karşılaşmaların yönetici kadroları Türkiye Futbol Federasyonu tarafından resmen açıklandı. Futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği Göztepe - Galatasaray mücadelesinde düdük çalacak isim Alper Akarsu oldu.

Gürsel Aksel Stadyumu’nda kritik randevu: Alper Akarsu görev başında

Türkiye futbol kamuoyunun odak noktalarından biri olan Göztepe ile Galatasaray arasındaki erteleme müsabakası için geri sayım başladı. 8 Nisan Çarşamba günü İzmir’in ev sahipliğinde gerçekleşecek olan bu önemli randevunun saha içi yönetim organizasyonu netlik kazandı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi kanalları aracılığıyla paylaştığı bilgilere göre, saat 20.00’de start alacak olan mücadelenin başhekimi Alper Akarsu olarak belirlendi. Zorluk derecesi yüksek olan bu maçta Akarsu’nun vereceği kararlar, ligin zirve ve alt sıralarındaki dengeler açısından büyük bir hassasiyet taşıyor.

Hakem heyeti ve yardımcı kadro netleşti

Müsabakanın akışını kontrol edecek olan Alper Akarsu’nun saha kenarındaki en büyük yardımcıları da tecrübeli isimlerden oluşuyor. Gökhan Barcın ve Esat Sancaktar, bayraklarıyla Akarsu’nun yönetim partnerleri olarak sahada yer alacaklar. Karşılaşmanın dördüncü hakemlik görevini ise Melih Aldemir üstlenecek. Gürsel Aksel Stadyumu’nun atmosferinde oynanacak bu dev maçta hakem triosunun performansı, şimdiden spor otoriteleri tarafından yakından takip edilmeye başlandı. Dijital platformlarda ve spor servislerinde geniş yer bulan bu atama, Çarşamba gecesi yaşanacak futbol şöleninin teknik yönetim şemasını tamamlamış oldu.

Karadeniz’de zorlu karşılaşma: Atilla Karaoğlan sahaya çıkıyor

Süper Lig’in erteleme takviminde yer alan bir diğer kritik mücadele ise Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor ile Samsunspor arasında oynanacak. Bu önemli Karadeniz derbisinde adaleti sağlamak üzere Atilla Karaoğlan görevlendirildi. Karaoğlan’ın yönetim ekibinde yardımcı hakem olarak Erkan Akbulut ve Suat Güz yer alırken, mücadelenin operasyonel yönetiminden sorumlu dördüncü hakemlik koltuğuna Ayberk Demirbaş oturacak. Her iki karşılaşmanın da aynı hafta içinde oynanacak olması, futbol gündemini oldukça yoğun bir sürece sokarken hakem atamalarıyla birlikte heyecan doruğa ulaştı.