Kore dizileriyle başlayan merak şimdi gerçek bir seyahat trendine dönüştü. İzmir’de özellikle genç gezginler arasında Güney Kore’ye olan ilgi belirgin şekilde artıyor. Sosyal medyada sık sık karşılaşılan Seul görüntüleri, sokak lezzetleri ve K-pop kültürü birçok kişiyi ülkeyi keşfetmeye yöneltiyor.

Bir dönem Avrupa şehirleri ilk tercih olurken artık Güney Kore de listelerin üst sıralarında yer alıyor. Özellikle vizesiz seyahat imkanı, ülkeyi Türk turistler için daha ulaşılabilir hale getiriyor.

Seul sokakları sosyal medyadan gerçeğe taşındı

Güney Kore denildiğinde ilk durak genellikle Seul oluyor. Dev gökdelenler, kalabalık caddeler ve gece hayatıyla şehir ilk bakışta yorucu görünse de kısa sürede ziyaretçileri içine çekiyor.

Şehrin en çok ilgi gören noktalarından biri Gyeongbokgung Sarayı. Geleneksel Kore mimarisini görmek isteyen turistler burada yoğunluk oluşturuyor. Hemen yakınındaki Bukchon Hanok Village ise modern şehrin ortasında geçmişten kalan bir sokak hissi veriyor.

Myeongdong bölgesi tam anlamıyla alışveriş ve sokak kültürünün merkezi. Kozmetik mağazaları, neon ışıkları ve sokak yemekleri özellikle genç turistlerin ilgisini çekiyor.

Busan daha sakin bir Kore deneyimi sunuyor

Seul’ün yoğun temposundan uzaklaşmak isteyenler ise rotasını Busan’a çeviriyor. Deniz kenarındaki şehir daha sakin atmosferiyle öne çıkıyor. Özellikle Haeundae Beach çevresi yaz aylarında oldukça hareketli oluyor.

Gamcheon Culture Village ise rengarenk görüntüsüyle dikkat çekiyor. Dar sokakları ve sanat galerileri nedeniyle birçok turist burayı “Kore’nin Santorini’si” olarak tanımlıyor.

Özellikle balık pazarları ve gece tezgahları turistlerin en fazla zaman geçirdiği alanlardan biri haline geliyor.

Kore mutfağı beklentilerin ötesine geçiyor

Türkiye’de birçok kişi Kore mutfağını yalnızca noodle ile ilişkilendiriyor. Ancak ülkeye gidenler çok daha geniş bir yemek kültürüyle karşılaşıyor.

Kimchi neredeyse her sofrada yer alıyor. İlk denemede herkese hitap etmese de zamanla alışanların sayısı az değil. Kore barbeküsü ise turistlerin en çok deneyimlemek istediği yemeklerin başında geliyor. Masada kendi etini pişirme kültürü özellikle Türk ziyaretçilere farklı geliyor.

Bibimbap, tteokbokki ve Korean fried chicken gibi lezzetler de son dönemde İzmir’deki gençler arasında daha fazla konuşulmaya başladı.

Türk turistlere sıcak yaklaşım dikkat çekiyor

Türkiye ile Güney Kore arasındaki tarihsel bağ turistlerin de sık sık hissettiği bir detay olarak öne çıkıyor. Kore Savaşı nedeniyle iki ülke arasındaki kardeşlik vurgusu hala canlı şekilde hissediliyor.

Birçok Türk turist, Korelilerin kendilerine sıcak davrandığını anlatıyor. Bazen küçük bir ikram, bazen de kısa bir sohbet dikkat çekiyor. Bu durum ülkeyi daha samimi hissettiren detaylardan biri olarak gösteriliyor.

Güney Kore’ye ulaşım kolaylaştı

Türkiye’den Seul’e direkt uçuşlarla ulaşım sağlanabiliyor. Yaklaşık 10-11 saat süren yolculuk sonrası ülkeye giriş yapılabiliyor. Türk vatandaşlarının kısa süreli seyahatlerde vizeden muaf olması da önemli avantajlardan biri.

Ülke içindeki ulaşım ağı ise oldukça gelişmiş durumda. Metro sistemi ilk başta karmaşık görünse de düzenli yapısıyla turistlerin işini kolaylaştırıyor. Seul ile Busan arasındaki hızlı tren hattı da en çok kullanılan ulaşım seçeneklerinden biri haline geldi.

Son dönemde İzmir’de yükselen Güney Kore ilgisinin arkasında yalnızca turizm yok. Diziler, müzik kültürü, gastronomi ve dijital dünyanın etkisi birleşince ülke gençler için güçlü bir cazibe merkezine dönüşmüş durumda.