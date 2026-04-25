Bornova 1877, bu sezon 3'üncü Lig'den Bölgesel Amatör Lig'e düşmenin üzüntüsünü yaşıyor. Ama İzmir temsilcisi, yaşadığı bu düşüşün arkasında yalnızca maç sonuçlarının değil, sezon ortasında yaşanan bahis soruşturmalarının ortaya çıkardığı ağır şartların olduğunu savunuyor. Yönetim, ekip düzenini bozan süreçlerin takımı zayıflattığını belirterek, bu durumun çözümü için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmi başvurusunu yaptı.

“Cezanın büyüğünü çekmiştir”

Kulüp yönetimi, bahis operasyonları sonrasında yaşanan oyuncu kayıplarının ligin genel dengesini bozduğunu ve kulüpleri mağdur ettiğini ifade ediyor. Küme düşmenin bu sezon iptal edilmesi çağrısında bulunan yeşil beyazlılar açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz Türk futbolunda yaşanılan bahis cezalarının büyük bir sonucu olarak maalesef Bölgesel Amatör Lig'e düşmüştür. Bireysel olarak cezalandırılan futbolculardan mahrum kalan kulüplerimiz bir nevi cezanın büyüğünü çekmiştir. İlgili süreçte küme düşmenin kaldırılması yönünde Türkiye Futbol Federasyonu ve diğer kurumlara başvurularımız bulunmakta olup, süreç titizlikle takip edilmektedir. Bahis cezalarından doğan mağduriyetlerin ancak küme düşmenin kaldırılmasıyla ortadan kaldırılacağına inanıyoruz" denildi.