Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam edecek. Trendyol Süper Lig'in 31. haftası, nefesleri kesen mücadelelere sahne olacak. Bu kapsamda İzmir ekibi Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Konak'ta bulunan Gürsel Aksel Stadyumu'nda Antalyaspor'u konuk edecek. Mücadele, 25 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Mücadelenin hakemliğini ise Oğuzhan Çakır üstlenecek.

Sarı kırmızılı İzmir ekibi, Cumartesi günü taraftarı önüne mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Son haftalarda istediği sonuçları elde edemeyen Göztepe'nin puan kaybına ise tahammülü yok. İzmir temsilcisi, Antalyaspor maçı hazırlıklarını bugün Urla'da gerçekleştirdiği son antrenmanla noktalandırdı.

Stoilov yönetiminde son antrenman gerçekleştirildi!

Göztepe resmi hesabından yapılan açıklamada ise, "Göztepe'miz, bugün gerçekleşen antrenman ile H. Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktörümüz Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen son antrenman, ısınma ile başlayıp pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın ilk bölümünde taktiksel oyun oynayan takımımız, ikinci bölümde ise şut çalışması gerçekleştirdi." ifadeleri kullanıldı.