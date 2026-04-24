İzmir genelinde çalışmalar hız kesmeden sürmeye devam ediyor. Başta İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere, ilçe belediyeleri de çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda bir çalışma hamlesi de Balçova Belediyesi'nden geldi. Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte; larva, haşere ve karasineğe karşı önlemler alınmaya devam ederken, Balçova Belediyesi ilaçlama çalışmalarını tamamladı.

Başkan Onur Yiğit'ten paylaşım!

Sosyal medya hesabı üzerinden ilçe genelindeki ilaçlama çalışmalarına yönelik bir video paylaşan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, "Balçova’nın her köşesinde ilaçlama çalışmalarımızı tamamladık. Larva, haşere ve karasineğe karşı gerekli uygulamalarla özellikle üreme alanlarını kontrol altına aldık. Yazı daha rahat ve sağlıklı geçirmeniz için Balçova’nın dört bir yanındaydık. Daha sağlıklı, daha konforlu bir Balçova için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.