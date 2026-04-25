İzmir nüfusu, son verilere göre 4 milyon 504 bin 185 kişiye ulaştı. Bu rakamla birlikte kent, İstanbul ve Ankara'nın ardından Türkiye'nin üçüncü en kalabalık ili olma özelliğini korudu. Bir önceki yıla kıyasla yaklaşık 11 bin kişilik artış yaşanan İzmir'de yıllık nüfus artış hızı binde 2,4 olarak hesaplandı. Bu oran, Türkiye genelindeki binde 5'lik artış hızının oldukça gerisinde kaldı.

İzmir nüfusunda kadın oranı erkekleri geçti

Kentteki cinsiyet dağılımına bakıldığında ilginç bir tablo görülüyor. İzmir'de yaşayan 2 milyon 276 bin 447 kişi kadın, 2 milyon 227 bin 738 kişi ise erkek. Yani toplam nüfusun yüzde 50,5'ini kadınlar, yüzde 49,5'ini erkekler oluşturuyor. Türkiye genelinde erkek nüfus kadın nüfusun bir miktar üzerindeyken, İzmir'de durum tam tersi yönde işliyor.

Yabancı nüfus tarafında da hareketli bir tablo var. Kentte ikamet eden yabancı sayısı 2024 yılında 39 bin 551 iken, 2025'te 3 bin 411 kişilik artışla 42 bin 962'ye yükseldi. Ortanca yaş ise 39'dan 39,5'e çıktı. Bu rakam, Türkiye ortalaması olan 34,9'un epey üzerinde seyrediyor ve İzmir'in yaşlanan bir nüfus yapısına sahip olduğunu gösteriyor.

İzmir nüfusunda Buca açık ara önde

İlçe bazında değerlendirildiğinde Buca, 520 bin 941 kişiyle açık ara liderliğini sürdürüyor. İkinci sırada 467 bin 572 kişiyle Karabağlar, üçüncü sırada ise 452 bin 479 kişiyle Bornova bulunuyor. Bu üç ilçe tek başına kent nüfusunun üçte birinden fazlasını barındırıyor.

Listenin sonunda yer alan ilçeler de dikkat çekiyor. 11 bin 904 kişilik nüfusuyla Beydağ kentin en az kalabalık ilçesi konumunda. Onu 13 bin 725 kişiyle Karaburun, 28 bin 604 kişiyle Kınık takip ediyor. İzmir, kilometrekareye düşen 379 kişilik yoğunluğuyla Türkiye'nin en yoğun nüfuslu dördüncü ili sıralamasında yer alıyor. Toplam yüzölçümü 11 bin 891 kilometrekare olan kent, 30 ilçesi ve bin 299 mahallesiyle Türkiye nüfusunun yüzde 5,23'üne ev sahipliği yapıyor.