Son Mühür/ Emine Kulak - İzmir’de Yörük kültürü, bu yıl ilk kez düzenlenen kapsamlı bir etkinlikle kent gündemine taşındı. Cemil Tugay’ın katılımıyla gerçekleştirilen Yörük Çalıştayı ve Şöleni, Bornova’daki Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda düzenlendi. Gün boyu süren etkinlikte Yörük kültürüne ait gelenekler, müzikler ve yaşam biçimi tanıtıldı.

Etkinlik, kültürel yönünün yanı sıra siyasi bir detayla da dikkat çekti. Kısa süre önce “nitelikli dolandırıcılık” suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Ömer Eşki, şölen alanında Başkan Cemil Tugay ile birlikte görüntülendi. Böylece ikili, adliye sürecinin ardından ilk kez kamuoyu önünde yan yana gelmiş oldu.