Türkiye siyasetindeki gerilim her geçen gün tırmanmaya devam ediyor. Ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile ilgili ortaya atılan iddialar, eleştiriler son günlerde Türkiye siyasetinin gündemini belirliyor. CHP'ye yönelik çok sayıda eleştiri gelirken, bir eleştiri de gazeteci Nevşin Mengü'den geldi.

"Çünkü sizin başka bir misyonunuz var!"

Dikkat çeken açıklamalarda bulunan Nevşin Mengü, "Eğer muhalefetin iddiası ben bu iktidarı değiştireceğim ise, grup s**s partisi yapamazsınız, vis** partisi de yapamazsınız. Olmaz. İçip içip de partileyemezsiniz. Bırak geçtim o ilişkisi, bu ilişkisi partileyemezsiniz. Çünkü sizin başka bir misyonunuz var. Herkes buna göre yaşıyor kusura bakmayın. CHP'li milletvekillerinin dokunulmazlığı var ne güzel. Peki, dokunulmazlığı olmayan gazeteciler ne yapsın? Dokunulmazlığı olmayan sade vatandaş ne yapsın? İnsanlar CHP için risk alıyorlar. Hepiniz tweet atıyorsunuz, yorum yapıyorsunuz... Sokağa inildi Saraçhane'de falan. Dokunulmazlığı mı var bu insanların? O zaman yapamazsınız. Şu ciddiyetle yaklaşması gerekir muhalefetin." ifadelerini kullandı.