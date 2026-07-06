Son Mühür/ Emine Kulak- CHP'deki kurultay davasında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği mutlak butlan kararı ve ardından genel merkezin müdahalesiyle tırmanan kriz, Türkiye'nin bazı il ve ilçelerde olduğu gibi İzmir'de de yeni bir aşamaya taşınmıştı. Genel Merkez tarafından görevden alınan ancak bu kararı hukuki bulmadığını belirterek direnişini sürdüren CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, kritik bir adım daha atıyor.

İzmir'in ilçe başkanları, Güç idaresinde bir araya gelecek

Çağatay Güç bugün saat 16:00'da alternatif il binasının kapılarını, ilçe başkanlarına açacak. Güç, ilçe başkanlarıyla bir araya gelerek olağanüstü bir toplantı gerçekleştirecek. Toplantının konu hakkında ise net bir açıklama yapılmadı.

Mutlak Butlan kararını ve bu süreçte oluşturulan yeni yönetimi tanımadığını her fırsatta dile getiren Çağatay Güç, hukuki süreç tamamlanana kadar mücadeleye devam edeceklerini belirtmişti. Butlandan sonra Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi ve atanan il başkanına karşı mevcut CHP İzmir İl Binası'ndaki nöbet eylemlerinin ardından, siyasi faaliyetlerini sürdürebilmek için İzmir'de alternatif il binası açılmıştı. Bugün saat 16:00 itibariyle alternatif İzmir İl Binası, genel merkezin kararlarına karşı örgütlü direncin yeni bir üssü olacak.