Son Mühür - Türkiye genelinde milyonlarca emeklinin beklediği Ramazan Bayramı ikramiyesi ile emekli maaşı ödemeleri bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alan vatandaşların maaşları ile bayram ikramiyeleri, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından açıklanan takvim doğrultusunda farklı günlerde hesaplara aktarılacak. Kademeli olarak yapılacak ödemelerin 19 Mart’a kadar tamamlanması öngörülüyor.

Ödeme takvimi belli oldu

SSK (4A)

4A kapsamında gelir veya aylık alan emekliler için ödeme takvimi bugün başladı. Her ayın 17, 18, 19 ve 20’nci günlerinde maaş alan emekliler, hem aylıklarını hem de Ramazan Bayramı ikramiyelerini bugünden itibaren banka hesaplarında görebilecek. Maaş günü 21–23 Mart tarihleri arasına denk gelen hak sahiplerinin ödemeleri 15 Mart’ta yapılacak. Ödeme günü 24, 25 ve 26 Mart olan emeklilerin maaş ve ikramiyeleri ise 16 Mart 2026 tarihinde hesaplara yatırılacak.

Bağ-Kur (4B)

4B kapsamında aylık alan emekliler için maaş ve Ramazan Bayramı ikramiyesi ödemeleri kademeli olarak yapılacak. Ödeme günü 25 ve 26 olan emeklilerin hesaplarına 17 Mart’ta ödeme yatırılacak. Ödeme günü 27 ve 28 olan hak sahipleri ise maaş ve ikramiyelerini 18 Mart’ta alacak.

Emekli sandığı

Emekli Sandığı kapsamında aylık alan vatandaşlara Ramazan Bayramı ikramiyesi tek seferde ödenecek. Bu kapsamda hak sahiplerinin ödemeleri 19 Mart 2026 tarihinde banka hesaplarına yatırılacak. Ödemeler ne zaman tamamlanacak? Ramazan Bayramı öncesinde emeklilerin maaş ve ikramiyelerini zamanında alabilmesi amacıyla oluşturulan takvim doğrultusunda tüm ödemelerin 19 Mart 2026’ya kadar tamamlanması hedefleniyor. Böylece milyonlarca emekli, bayramdan önce hem aylıklarını hem de ikramiyelerini hesaplarında görmüş olacak.