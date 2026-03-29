Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mottosuyla başlattığı büyük eylem dalgasının 101. durağını Aydın’ın Kuşadası ilçesinde gerçekleştirdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına tepki olarak doğan ve Türkiye’nin dört bir yanına yayılan mitinglerin son adresi olan İsmail Cem Meydanı, olumsuz hava koşullarına ve sağanak yağışa rağmen binlerce vatandaşın katılımıyla tarihi bir güne tanıklık etti.

Mitingin ana gündem maddelerini; tutuklu bulunan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e yönelik suçlamalar, yerel yönetimlere yapılan operasyonlar ve siyasi "saf değiştirme" tartışmaları oluşturdu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, meydanı dolduran kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada, yargı eliyle siyasi mühendislik yapıldığını savunarak iktidara sert eleştiriler yöneltti.

"Bu meydan korkuyu evde bırakanların meydanıdır"

Konuşmasına Kuşadası halkının direniş azmini selamlayarak başlayan CHP Lideri Özgür Özel, 19 Mart süreciyle başlayan gelişmeleri "milli iradeye yönelik bir darbe girişimi" olarak nitelendirdi. Meydanlardaki kalabalığın bir zorunluluktan değil, yapılan haksızlıklara karşı duyulan vicdani bir isyandan kaynaklandığını belirten Özel, "Bu meydanları dolduran ben değilim, senin zulmün!" diyerek doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi.

Özel, Kuşadası üzerinde "kara bulutların" dolaştırılmak istendiğini ancak Aydın’ın efelerinin baskılara boyun eğmeyeceğini vurguladı. 100. mitingin Çanakkale’de yapıldığını hatırlatan Genel Başkan, mücadeleden bir adım bile geri atmayacaklarının altını çizerek, yağmur altında bekleyen kitleye "Siz buraya sadece mitinge değil, demokrasiyi savunmaya geldiniz" sözleriyle teşekkür etti.

Ömer Günel’in tutukluluğu ve hizmet karnesi

Hakkındaki soruşturma kapsamında tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e geniş yer ayıran Özgür Özel, başkanın görev süresi boyunca hayata geçirdiği projeleri tek tek sıraladı. Günel’in 830 milyon liralık yatırımla ilçeye 70 stadyum büyüklüğünde yeşil alan kazandırdığını, öğrencilere ücretsiz yemek ve süt desteği sağladığını, sosyal belediyecilikte çığır açtığını ifade etti.

Başkan Günel’in bir "hizmet neferi" olduğunu savunan Özel, cezaevindeki belediye başkanına seslenerek, halkın desteğinin tam olduğunu belirtti. Operasyonun hukuki değil, tamamen siyasi saiklerle yapıldığını öne süren Özel, "Ömer Günel masumdur, Ekrem İmamoğlu masumdur. Bu iftiralar, gerçeklerin duvarına çarpıp geri dönecektir" dedi.

"Topuklayan Efe" tartışması ve siyasi transfer iddiaları

Mitingin en dikkat çekici bölümlerinden biri, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti’ye geçiş süreciyle ilgili iddialar oldu. Özgür Özel, Çerçioğlu’nun bu tercihini "milli irade hırsızlığı" olarak tanımlarken, transferin arkasında ticari çıkarlar ve yargı dosyalarının kapatılması vaadinin yattığını ileri sürdü.

Çerçioğlu’na yönelik "Topuklu Efe" lakabının artık "Topuklayan Efe"ye dönüştüğünü söyleyen Özel, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e yapılan operasyonun bu transferin bir "bedeli" olduğunu iddia etti. Özel, Çerçioğlu’nun halkın içine çıkamadığını savunarak, son anketlerde AK Parti çatısı altındaki oy oranının yüzde 18.6’ya kadar gerilediğini iddia etti.

İktidara "Sandık" çağrısı: "Adayını çıkar, kararı millet versin"

Siyasi gerilimin tırmandığı konuşmada Özgür Özel, iktidara ve Özlem Çerçioğlu’na açık bir çağrıda bulunarak "Hodri Meydan" dedi. Aydın’da seçimlerin yenilenmesi için hukuki yolların zorlanabileceğini belirten Özel, "Eğer kendine güveniyorsan, adayını çıkar ve sandığı ortaya koy. Aydınlılar kararını versin. Kimin bu şehri yöneteceğine masa başında değil, halkın iradesiyle karar verilsin" ifadelerini kullandı.

"FETÖ yöntemleriyle siyaset yapılmasına izin vermeyeceğiz"

Konuşmasının son bölümünde belediyelere yönelik operasyonların "İstanbul merkezli bir yıpratma operasyonu" olduğunu iddia eden Özel, emniyet içindeki bazı yapıların gizli görüntüleri sızdırarak "paparazzi siyaseti" yaptığını savundu. Bu yöntemlerin geçmişteki kumpas davalarını hatırlattığını belirten CHP Lideri, çifte standart uygulandığını vurguladı. AK Partili belediyelerdeki skandalların üzerinin örtüldüğünü, ancak CHP’li belediyelere karşı devlet imkanlarının seferber edildiğini söyleyerek "Bu millet bu utanmazlığa sessiz kalmayacaktır" dedi.

Kuşadası’ndaki bu dev buluşmaya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve bölgedeki çok sayıda belediye başkanı da katılarak destek verdi. Miting, CHP’nin önümüzdeki süreçte eylemlerine kararlılıkla devam edeceği mesajıyla sona erdi.