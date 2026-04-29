Son Mühür/ Osman Günden- Uluslararası uyuşturucu ağını yöneten isimlerin ve organize suç örgütü liderlerinin Türkiye’de yakalanması, Ankara kulislerini harekete geçirdi.

Son dönemde çoğalan operasyonların ardından CHP İzmir Milletvekili Av. Sevda Erdan Kılıç konuyu TBMM gündemine getirdi.

Kılıç, Türkiye’nin uluslararası suç örgütleri için bir "yerleşim alanı" haline gelip gelmediğinin araştırılması için komisyon kurulmasını talep etti.

"Uyuşturucu baronları nedense hep Türkiye’de"

Operasyonlarda yakalanan isimlerin profili, suç örgütlerinin en üst düzey yapılanmalarını içeriyor. Hindistan’dan uyuşturucu baronu Salim Dola, Hollanda bağlantılı İsaac Bignan, Rusya’dan Şamil Amirov ve Sırp suç örgütü lideri Zeljko Bojanic gibi isimlerin Türkiye’de olması rastlantı olarak değerlendirilmiyor

Vekil Kılıç, yakalanan isimlerin listesinin arttığını vurgulayarak, “Dünyanın dört bir yanından uyuşturucu baronları, organize suç liderleri… Nedense hep aynı noktada buluşuyor. Türkiye’de.” ifadelerini kullandı.

"Ay yıldızlı pasaportu alıp vatandaş oluyorlar"

Meselenin yalnızca polisten kaçmak olmadığını dile getiren Sevda Erdan Kılıç, suç örgütü yöneticilerinin Türkiye’de kök saldığını öne sürdü. Tehlikeli durumu özetleyen Kılıç, “Bu kişiler Türkiye’de sadece saklanmıyorlar. Burada hayat kuruyorlar.

Ev alıyorlar, şirket kuruyorlar, oturum izni alıyorlar, hatta bu ülkenin ay yıldızlı pasaportunu alıp vatandaş oluyorlar.

Bu tablo açıkça gösteriyor ki Türkiye, uluslararası suç örgütleri açısından bir yerleşim alanına dönüştürülüyor. Ve daha da acısı: bu ülke, dünyanın suç baronları için bir paratoner haline getiriliyor.” ifadelerini kullandı.

"Şov cümleleri dinliyoruz..."

Kamuoyunda her operasyon sonrası gerçekleştirilen açıklamaların perde arkasını sorgulayan Kılıç, asıl odaklanılması gereken kısmın giriş kolaylığı olduğunun altını çizdi.

Kara para aklama iddiaları ve vatandaşlık işlemlerindeki açıkların incelenmesi söyleyen Kılıç şu ifadeleri kullandı, “Yakalananları konuşuyoruz. Her yakalamadan sonra ‘gereği yapıldı’ diye şov cümleleri dinliyoruz.

Ama kimse asıl soruyu sormuyor: Bu insanlar Türkiye’yi neden bu kadar rahat seçebiliyor? Bu kapılar onlara nasıl bu kadar kolay açılıyor?

İşte bu yüzden, bu karanlık tablonun tüm yönleriyle ortaya çıkarılması için TBMM’ye araştırma önergesi verdim.”

"Bu vatanın suç baronlarının paratoneri olmasına izin vermeyeceğiz"

Suç ağlarının Türkiye'de zemin bulmasının yalnızca asayiş sorunu değil, toplumsal bir çürümeyi de beraberinde getirdiğini ifade eden Kılıç, araştırmanın acilen başlaması gerektiğini söyleyerek,

“Buna sırt dönüp daha sonra sormayalım: 'Çocuklar neden çetelere özeniyor, neden uyuşturucuya sürükleniyor, neden hayatlar daha yolun başında sönüp gidiyor?' diye.

Türkiye, suç örgütlerinin sığınağı değildir! Türkiye, kara paranın güvenli limanı değildir! Bu ülke bir hukuk devletidir. Ve biz, bu vatanın suç baronlarının paratoneri olmasına asla izin vermeyeceğiz.” mesajını verdi.