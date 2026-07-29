Son Mühür- Siyasetin gündeminde bu kez Üsküdar Belediyesi'ne yönelik operayon vardı. Aralarında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da olduğu 6 şüpheli İstanbul nadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı rüşvet soruşturmasında gözaltına alındı.

Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP Genel Merkezi'nin gözaltı kararına karşı tepkisini dile getiren isim Parti Sözcüsü Müslim Sarı'ydı.

Sarı, sosyal medyadan yayınladığı mesajla masumiyet karinesine göndermede bulunarak tutuksuz yargılama talebinde bulundu.

Sarı'nın açıklamasını asıl dikkat çeken detaysa, belediye ismi hariç kelimesi kelimesine daha önce yayınlanan bir mesajı kopya edilmiş olmasıydı.

Müslim Sarı, geçtiğimiz hafta gözaltına alınan İzmir Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet için attığı mesajın birebir aynısını sadece, 'İzmit yerine Üsküdar' yazarak yeniden paylaşmıştı.

Müslim Sarı'nın tavrına tepki gazeteci Bülent Mumay'dan geldi.

Birkaç satır yazmaya takati olmayanlar...



Bülent Mumay,

''Müslim Sarı'nın copy-paste sözcülüğü:

- Geçen hafta Fatma Kaplan Hürriyet için yazdığı mesajın aynısını bu sabah Sinem Dededaş için atmış.

- Birkaç satır yazmaya takati olmayanlar, partiyi arındırıp iktidara getirecek.'' değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz Erdoğan'ın Mükremin Çıtır karakterine hayat verdiği ve bir dönem televizyonlarda izlenme rekorları kıran dizisi 'Bir Demet Tiyatro'ya göndermede bulunan Mumay'ın, aynı dizide yer alan iki karakteri işaret ederek, 'Seyfo, Midyat; gülün!' ifadelerine yer verdiği de görüldü.