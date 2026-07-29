Son Mühür- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 2. İletişim Şûrası ikinci gününde de devam etti. Şûranın oturumlarına Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR) ve Birlik Haber Ajansı (BHA) yöneticileri katıldı.

Zirveye katılan heyette TİMBİR Genel Başkanı Dr. Süleyman Basa'nın yanı sıra Cengiz Aksan, Muhammet Kaçar, Menderes Demir, Adil Koçalan, Agil Alesger, Prof. Dr. Selman Tunay Kamer, İsmail Kahraman ve Haşim Büşra Nebioğulları yer aldı.

İletişim Başkanı Duran ve Bakan Yardımcısı Yiğitbaşı ile görüşüldü

Salondaki panelleri takip eden temsilciler, program aralarında üst düzey temaslarda bulundu. Heyet ilk olarak İçişleri Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı ile bir araya geldi. Bu görüşmede kamu yayıncılığı ve yanlış bilgiyle mücadele konuları konuşuldu.

TİMBİR temsilcilerinin bir sonraki durağı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran oldu. Görüşmenin ana gündemini dijital haberciliğin mevcut durumu ve internet medyasının ihtiyaç duyduğu adımlar oluşturdu.

Gündemde yapay zeka ve internet medyası da vardı

Toplantıları yerinde takip eden TİMBİR Genel Başkanı Dr. Süleyman Basa, kamu kurumları ile medya sektörünün bu tip organizasyonlarda bir araya gelmesinin pratik faydalarına dikkat çekti.

İki gün süren şûrada uzmanlar yapay zekanın habercilikte kullanımı, dijital dönüşüm ve medya politikaları başlıklarında sunumlar gerçekleştirdi. TİMBİR ve BHA heyeti de paneller boyunca internet yayıncılığına dair notlarını aldı.