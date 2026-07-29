Son Mühür- Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasının bilançosu ağır oldu. 06 DKS 662 plakalı kamyonla 34 YP 1330 plakalı otomobilin çarpışmasında otomobilde bulunan 40 yaşındaki Leyla Güneş ve kızı 4 yaşındaki Rona Şevin Akgül hayatını kaybetti.



Yaralı kurtulan 6 kişinin arasında bulunan 10 yaşındaki Yusuf Eymen Bıyık'tan da tedavi gördüğü hastaneden acı haber geldi. Aralarında kamyon şoförünün de olduğu beş kişinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.



TİMBİR ailesi yasta...



Kazada hayatını kaybeden Leyla Güneş'in, TİMBİR (Türk İnternet Medya Birliği) Mardin Bölge Başkanı M.Nezir Güneş'in kız kardeşi olduğu ortaya çıktı.

Kazada, hem kız kardeşini hem yeğenini kaybeden Güneş'in, tüm çabalara rağmen hastanede kurtarılamayan Yusuf Eymen Bıyık'ın da yakın akrabası olduğu öğrenildi.

Tüm Mardin'i yasa boğan kazada can verenlerin ikindi namazının ardından Nuhoğlu camisinde kılınacak cenaze namazını müteakip Kamor Mezarlığı'nda toprağa verileceği duyuruldu.

TİMBİR'den mesaj var...



TİMBİR Genel Başkanı Dr. Süleyman Basa,

''TİMBİR Mardin Bölge Başkanımız M. Nezir Güneş'in kız kardeşi, yeğeni ve abisinin torunu Mardin'de yaşanan elim bir trafik kazasında vefat ettiler.

Vefat edenlere Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz'' mesajıyla duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Kandemir: Mekanları Cennet olsun...



TİMBİR Genel Başkan Yardımcısı Hakan Kandemir de, M.Nezir Güneş'in yaşadığı acıdan duyduğu üzüntüye dikkat çekerek, ''kazada vefat eden Leyla Güneş, Rona Şevin Akgül ve Yusuf Eymen Bıyık'a Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları Cennet olsun'' mesajı verdi.

