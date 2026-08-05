Basmane’deki tarihi Toskana Deri Fabrikası, Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin hazırladığı iki farklı projeyle yeniden gündeme geldi. Öğrencilerin terk edilmiş fabrika için geliştirdiği tasarımlar, ulusal ölçekli iki ayrı yarışmada ödüle layık görüldü.

Çalışmalar, Öğr. Gör. Sergio Taddonio ve Dr. Öğr. Üyesi Paola Ardizzola yürütücülüğündeki 3. Sınıf Tasarım Stüdyosu bünyesinde hazırlandı.

Türkiye ikinciliği getiren tasarım

AYDA Award 2025’in "Yansıma: Kültürel Miraslar Oluşturmak" temalı yarışmasında, İç Mimarlık kategorisinde Buse Kayan ve Göktuğ Yiğitol’un hazırladığı "HIVE 24/7" projesi Türkiye ikincisi oldu.

Arı kovanlarının kesintisiz çalışma yapısından ilham alan proje, fabrikayı günün her saati çalışan bir merkeze dönüştürüyor. Tasarım; ortak ofisleri, atölyeleri, sergi alanlarını, kafeleri ve konaklama birimlerini tek çatı altında topluyor.

Zamanın izlerini tasarıma kattılar

Diğer ödül ise Mimarhane Öğrenci Projeleri Ödüllü Seçkisi 2025’ten geldi. Cem Gedik, Ceren Çamlıca, Özge Nur Uçkun ve Selimcan Kaçan’ın imzasını taşıyan "Harabeyle Diyalog" projesi Seçki Ödülü’nü kazandı.

Ekip, yapının yıllar içinde yıpranan kısımlarını kapatmak yerine bu izleri tasarımın bir parçası haline getirdi. Eski fabrikayı sergi, eğitim ve sosyal alan olarak kurgulayan projede; doğal ışık kullanımı, malzeme seçimleri ve yürüyüş rotaları ön plana çıkıyor.