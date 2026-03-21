Türkiye, 19 Mart gecesi Ümraniye’de genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan trajik olayın yankılarını sürdürürken, soruşturma kapsamında magazin ve sanat dünyasını sarsacak iddialar gündeme geldi. Emniyet güçlerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalarda, saldırı anında olay yerindeki araçta bulunduğu tespit edilen şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu hakkında, Cinayet Masası ekiplerinin "cinayete azmettirme" suçlamasıyla işlem başlattığı öne sürülüyor. Konuyla ilgili gazeteci Emrullah Erdinç sosyal medyasından yaptığı paylaşımda, "Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, cinayet esnasında olay yerinde arabanın içinde bulundu. Bu gelişme sonrası Cinayet Masası Polisleri, Kalaycıoğlu hakkında cinayete azmettirmek suçundan işlem başlattı" ifadelerini kullandı.

Barışma girişimi kanlı bitti

Yaşanan korkunç olayın perde arkasına dair ulaşılan bilgilere göre, rap dünyasının tanınan isimlerinden Vahap Canbay, eski kız arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden bir araya gelebilmek için yakın dostu 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kundakçı’dan arabuluculuk yapmasını istedi. Kundakçı, beraberindeki arkadaş grubuyla birlikte Kalaycıoğlu’nun bulunduğu stüdyonun önüne giderek araç içerisinde beklemeye başladı. Ancak bu esnada lüks ve çakarlı araçlarla olay yerine gelen bir grubun silahlı saldırısına uğradılar.

Eski ve yeni sevgili gerilimi iddiası

Emniyet birimlerinin yaptığı ilk incelemeler, saldırının stüdyoda bulunan kadının yeni erkek arkadaşı ile eski erkek arkadaşı arasındaki husumetten kaynaklandığını ortaya koydu. Tarafların birbirini fark etmesi üzerine çıkan çatışmada, saldırganlardan A.K. tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralanan genç sporcu Kubilay Kaan Kundakçı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

8 şüpheli gözaltında

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon neticesinde cinayetle bağlantılı olduğu tespit edilen A.K., M.R., H.C.A., M.K., E.T., A.Ö., A.T. ve Z.K. isimli 8 şüpheli, olayda kullanılan suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma, olayın tüm faillerinin ve azmettiricilerinin kesinleşmesi amacıyla geniş çaplı olarak sürdürülüyor.