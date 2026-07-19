Son Mühür- İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu'nun Şule Aydın'ın programında söylediği sözleri gerekçe gösteren Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, İYİ Parti'den kopacağı iddialarını güçlendiren sinyaller verdi.

''İYİ Parti İstanbul Milletvekili ve İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu’nun, katıldığı bir sosyal medya programında “İYİ Partide AK Parti’ye katılacak milletvekili var mı?” sorusuna verdiği “Kimsenin namusuna kefil olamayız.” cevabı benim için kabul edilemez. İYİ Parti de ki milletvekillerinin namusuna şerefine onuruna kefil olamıyorsan neyin sözcüsüsün sen? Namussuzluğun mu?'' diye soran Gürban,

''Sen nasıl Grup Başkanvekilliği yaptın ki benim, üç kadın milletvekilinin ve diğer milletvekili arkadaşlarımın namusunu ağzına alıyorsun?

Biz namusumuzu sokakta mı bulduk? Yoksa senin bunu siyasi malzeme yapmana müsaade mi ettik?

Buradan tüm İYİ Parti milletvekillerine soruyorum: Namusunuza kefil olmadığını söyleyen bu kişiyi parti sözcüsü olarak kabul ediyor musunuz?

Bu yaklaşım kabul edilemez'' vurgusunda bulundu.

Merkez sağ diye yola çıkıp...



''Bu anlayıştan hareketle bir başka soruyu da sormak istiyorum. Merkez sağ düsturuyla yola çıkan partimiz, bugün MHP’den veya AK Parti’den istifa ederek aramıza katılan üyeleri teşkilatlarımız aracılığıyla gururla tanıtıyor, rozet takıyor'' hatırlatmasında bulunan Mehmet Mustafa Gürban,

''O hâlde, Sayın Buğra Kavuncu’nun “namus tanımı” mantığına göre bu insanlar da mı namussuz? Zira kendisi, İYİ Parti’den ayrılıp AK Parti’ye geçenlere “namussuz” diyor. Eğer öyleyse, aynı anlayışla partimize katılan insanları neden kabul ediyoruz?

Utanç verici videonun affı olamaz...

Sana göre o zaman İyi Parti kurulurken MHP’den ayrılanlarda mı namussuz Kavuncu ? Bu utanç verici videonun affı olamaz .

İşte bu çelişkiyi ve milletvekillerimizin namusunu tartışmaya açan bu zihniyeti kabul etmiyorum.

Namusumuza kefil olamadığını söyleyen bu arkadaşın bırakın parti sözcülüğünü, partide dahi yeri yoktur. Derhâl ihraç edilmelidir.

Aksi takdirde ben kendi namusuma kendim sahip çıkarım. 46 senedir şerefimle yaşadım, birileri gibi ihale kovalayıp belediye başkanlarına yalakalık yapmadım.

Namusumuza kefil olamadığını söyleyen bir şahısla aynı partide bulunmam mümkün değildir,

biraz onuru namusu varsa kefili olmadığı güvenemediği inanmadığı insanların sözcüsü olmaz istifa eder'' sözleriyle hem Kavuncu'yu istifaya davet etti hem de AK Parti'ye geçecek söylentilerine kapıyı açık bırakmış oldu.