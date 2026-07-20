Son Mühür - Ahbap Derneği'ne yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 17 Temmuz'da gözaltına alınan, aralarında Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrollerinden geçirilen şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Oğuzhan Uğur'un emniyette verdiği ifadeye ulaşıldı.

''Bir kuruş dahi para yatmamıştır...''

Uğur, deprem döneminde yaptığı yayınlarda kullandığı "para topluyoruz" ifadesinin yanlış yorumlandığını savunarak, toplanan hiçbir bağışın kendi hesaplarına aktarılmadığını, "Hesaplarımıza inceleneceği üzere bir kuruş dahi para yatmamıştır. AHBAP'a bir kuruş dahi para transfer edilmemiştir. Aktardığımız şey para değil bilgidir. Biz herhangi bir sivil toplum kuruluşu değiliz. Böyle bir faaliyet yapamayacağımızın da farkındayız." şeklinde ifade etti.

Uğur, deprem sürecinde yalnızca Ahbap'ın değil, AFAD ve Kızılay'ın da doğrulanmış IBAN bilgilerini paylaştıklarını belirterek, yardım yayınlarında herhangi bir kurumu öne çıkaran çağrılarda bulunmadığını ifade etti.

''AFAD tarafından Teşekkür Belgesi ile takdir edildim...''

Ahbap Derneği'nin faaliyetlerinde hiçbir görev üstlenmediğini söyleyen Oğuzhan Uğur, "AHBAP Derneği faaliyetlerinde kesinlikle rol almadım. Sadece diğer kurum ve dernekler gibi IBAN numaralarını ve telefonlarını paylaştım. AFAD'ın da yardım hesaplarını paylaştık. Bu çalışmalar nedeniyle AFAD tarafından Teşekkür Belgesi ile takdir edildim." ifadelerini kullandı.

''Birkaç kısa telefon görüşmemiz oldu...''

Oğuzhan Uğur, Haluk Levent ile ilk kez 2018 yılında programı aracılığıyla tanıştığını belirterek, deprem döneminde Hatay'da kısa süreli görüştüklerini, bunun dışında aralarında herhangi bir ilişki olmadığını savundu:

"Haluk Levent dışında Ahbap Derneği'nden kimseyi tanımam. Kendisiyle 2023 yılından sonra fiziksel olarak hiç görüşmedim. 2024 ve 2025 yıllarında da yalnızca birkaç kısa telefon görüşmemiz oldu."

''Dernekle herhangi bir bağım olmadığı için...''

Ahbap Derneği'nin mali işleyişi ve bağışların kullanımına ilişkin bilgi sahibi olmadığını söyleyen Oğuzhan Uğur, "AHBAP Derneği'ne yapılan bağışların amacı dışında kullanıldığına yönelik herhangi bir şüphem olmadı. Herhangi bir usulsüzlüğe de şahit olmadım. Dernekle herhangi bir bağım olmadığı için bağışların nasıl kullanıldığını bilmem mümkün değildir." dedi.