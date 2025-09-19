Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın, toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirme ve kenti kadınlar için daha güvenli hale getirme vizyonu doğrultusunda çalışan Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, lise öğrencilerine ev sahipliği yaptı. Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü uzmanları tarafından öğrencilere toplumsal cinsiyet eşitliği, flört şiddeti, akran zorbalığı ve dijital şiddet konularında bilgilendirme yapıldı.

İletişim becerileri gelişiyor

Ziyaret kapsamında öğrenciler, “Buz Kırıcı Atölye” çalışmasına da katıldı. Atölyede, öğrencilerin iletişim becerilerini güçlendirmeleri ve sağlıklı sosyal ilişkiler kurmalarına yönelik etkinlikler gerçekleştirildi.

Kadın dayanışma merkezleri yaygınlaşıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Kadın Dayanışma Merkezleri sadece Örnekköy’de değil; Hatay, Kadifekale ve Agora bölgelerinde de faaliyet gösteriyor. Bu merkezler, kadınların ihtiyaç duyduğu anda başvurabilecekleri güvenli alanlar olarak hizmet veriyor.

Merkezlerde, kadına yönelik şiddet ve ayrımcılıkla mücadele edilirken; psikolojik destek, hukuki danışmanlık ve sosyal hizmet yönlendirmeleri sağlanıyor. Ayrıca çeşitli eğitimler, farkındalık çalışmaları ve atölyeler düzenleniyor.

Kadınlara ücretsiz hizmetler

Kadın Dayanışma Merkezleri, İzmirli kadınların gündelik yaşamını kolaylaştırmak amacıyla ücretsiz kuaför hizmeti de sunuyor. Kadınlar, bu merkezler aracılığıyla hem destek mekanizmalarına erişebiliyor hem de sosyal dayanışmayı güçlendiren etkinliklere katılabiliyor.

Kadın Dayanışma Merkezleri hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler, 0232 293 45 64 numaralı telefonu arayarak yetkililere ulaşabiliyor.