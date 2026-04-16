Türkiye’nin enerji sektöründeki önemli aktörlerinden Aydem Enerji'nin bünyesinde buluna ve faaliyet gösteren GDZ Elektrik'ten önemli bir atılım hamlesi geldi. İzmir ve Manisa’yı kapsayan hizmet bölgesinde kapsamlı bir dönüşüm süreci başlamış olacak.

Hedefte kesintisiz ve güvenli enerji var!

İzmir’de bir basın toplantısı düzenlendi. GDZ Elektrik Genel Müdürü Ahmet Bayramoğlu basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bayramoğlu tarafından, yeni dönemde önceliğin müşteri memnuniyeti ve kesintisiz enerji arzı olduğu vurgulandı.

Bayramoğlu tarafından ayrıca, enerji altyapısının günümüz ihtiyaçlarına göre yenileneceği ifade edildi. Yerli ve yenilikçi teknolojilerin kullanımına ağırlık verileceği ifade edilirken, şirketin müdahale hızının artırması ve hizmet kalitesinin sürdürülebilir şekilde yükselmesi amaçlanıyor.

5 yılda 64,2 milyar TL yatırım hamlesi!

2026-2030 dönemini kapsayan yatırım planı kapsamında GDZ Elektrik, toplam 64,2 milyar TL’lik bütçesini ayırdı. Yeni yatırım programı ile birlikte; şebeke dayanıklılığının artırılması, aşırı hava koşullarına karşı dirençli altyapı kurulması, artan enerji talebine yanıt verilmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarının entegrasyonunun güçlendirilmesi hedefleniyor.

Yer altı hatları ve yeni trafo merkezleri ön planda!

Planlanan çalışmalar çerçevesinde; ekonomik ömrü dolmuş olan şehir içi havai hatların yer altına alınması gerçekleştirilecek ilk projeler arasındaki yerini alıyor. Yeni trafo merkezlerinin kurulması, mevcut merkezlerin kapasitesinin artırılması ve güçlendirilmesi de projeler arasındaki yerini aldı.

Akıllı şebeke dönüşümü gündemde!

En kritik unsurlardan biri ise kesintilerin önlenmesi olarak dikkat çekiyor. Mevcut durumda bulunan SCADA ve IoT tabanlı uygulamalar geliştirilmeye devam ederken, yapay zeka destekli sistemlerle şebeke eş zamanlı olarak izleniyor.