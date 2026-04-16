Son Mühür- Son Mühür TV'de yayımlanan Kemal Kamburoğlu ile Hayatın Nabzı programının bu haftaki konuğu Prof. Dr. Coşkun Küçüközmen oldu. Savaşın dünya ve Türkiye ekonomisine etkilerinin konuşulduğu programın girişinde önce ülke gündemindeki acı olaylar konuşuldu. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta gerçekleşen okul saldırları hakkında fikirlerini paylaşan Kamburoğlu televizyon dizilerinin, sosyal medyanın çocuklara olan etkisinden bahsetti.

"Orta Doğu artık bir bilardo masası"

Ortadoğu’daki dengeler ve Türkiye’nin bölgedeki rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Küçüközmen; "Biz tarihe bakarak ders alıyoruz.Biz tarihten alıyoruz gücümüzü. Politikaların hepsinin temeli zamanında atılmış ki siz burda 'soft power' olarak, arabulucu olarak varsınız.

Orta Doğu'nun varlığı Türkiye'nin bekasına bağlı. Bunun bizim farkında olmamız gerekiyor ve biz farkındaysak bu bizi şımartmamalı. Bu servetin üzerinde oturan her kim olursa olsun bunun farkında olarak oturmalı.

Orta Doğu artık satranç masası değil, Orta Doğu artık bir bilardo masası. Bir topa dokunduğunuzda diğer toplar hareket ediyor ve yeni bir strateji gerekiyor. Savaşın asıl sebebi yok, savaşın birçok sebebi var. "

Hürmüz Boğazı'nın önemi!

"Hürmüz Boğazı'nın ne kadar önemli olduğunu öğrenmiş olduk. Burdan dünya petrolünün yüzde 20'si geçiyor. Bu ciddi bir oran. Bugün petrol rezerviniz yoksa ve buraya bağlıysanız bu kritik bir nokta. Geçen yıl İsrail-İran problemi yaşandığında ülkelerin ne kadar rezervleri olduğu söylentileri başlamıştı."

'Ben paramı neye yatırayım?'

"Bugün hiçbir ülke hiçbir ülkeye güvenmiyor. En çok güvenilen şey birtakım haberler gerçek mi değil mi, finansal piyasalara nasıl yansımıştır. Onu da zaten doğrusal olarak görüyorsunuz. O finansal piyasa varlıkları üzerine yazılmış olan türev ürünlere ilişkin istatislikleriniz elinizde yoksa, bunların da nereye gittiği hakkında bilginiz olmuyor.

Bu sefer herkesin sorduğu soru aynı; 'Ben paramı neye yatırayım?' Bu insanoğlunun ne kadar aciz olduğunun göstergesi. Emek harcamadan bir şey öğremeden daha da kötüsü hayatı yaşamadan tasarruf yapayım diye diye düşünmek çok kötü." dedi.