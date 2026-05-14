İzmir Çeşme açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından önemli bir operasyona imza atıldı. Ekipler tarafından lastik bot içerisinde bulunan 39 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler arasında 16 çocuğun da bulunduğu ifade edildi.

Botta tespit edildiler!

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın yapmış olduğu açıklamaya göre, Çeşme açıklarında bir lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi alındı ve üzerine bölgeye ekipler intikal etti.

Sahil Güvenlik botları kısa sürede belirlenen noktaya ulaşırken, hareket halindeki lastik botu durdurarak kontrol sağlandı.

16’sı çocuk 39 göçmen!

Ekipler tarafından gerçekleştirilen incelemeler çerçevesinde, lastik bot içerisinde toplam 39 düzensiz göçmenin bulunduğu tespit edildi. Göçmenlerin 16’sının çocuk olduğu ifade edildi.

Yakalanan kişilerin sağlık kontrolleri ve güvenlik işlemlerinin Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tamamlandığı ifade edildi.

Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldüler!

İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, gerekli prosedürlerin tamamlanması amacıyla İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildiler.

