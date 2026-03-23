Son Mühür / Erkan Doğan - Meslek Fabrikası İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Vakıflar Bölge Müdürlüğü arasında krize yol açarken, aynı statüde yer alan Tepecikteki Gasilhane binası hakkında yeni bir detay ortaya çıktı!

Büyükşehir ve Vakıflar anlaşmaya çok yakındı ama…

Tahliyesi iki hafta ertelenen Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında krize neden olan Meslek Fabrikası önünde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay öncülüğünde başlatılan eylem sürerken, Tepecik’teki Gasilhane binası konusunda tarafların anlaşmaya çok yakın oldukları ancak İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin adım atmaması nedeniyle uzlaşma sağlanamadığı öne sürüldü. Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesinden yetkililerin Tepecik bölgesinde yer alan Gasilhane binasında birlikte inceleme yaptıkları bu görüşmede, belediye tarafının, “Morg kısmı bize lazım” dediği, Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkililerinin ise, “Olabilir, bize de aşevi yapacak yer lazım. Şu binayı bize verin, bu bina bizde kalsın” şeklinde bir görüşme gerçekleştiği ifade edildi.

Genel Sekreter Yardımcısı Prof.Dr. Pınar Okyay, Vakıflara gitti, taraflar iyi niyet beyanında bulundu

Bu görüşmenin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof.Dr. Pınar Okyay’ın detayları görüşmek amacıyla Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne gidiyor. Bölge Müdürlüğü yetkilileri ile Okyay ve beraberindeki heyet birkaç saat süren bir görüşme yapıyor. Alınan bilgiye göre her iki taraf da iyi niyet beyanında bulunuyor. Son Mühür’e bilgi veren Vakıflar Bölge Müdürlüğüne yakın kaynaklar, “Bu görüşmenin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerini hem özel hem de kurumsal telefondan defalarca aradık. Ancak İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden bize bir dönüş yapılmadı” dedi.