İzmir’in Bornova ilçesinde, 26 yaşındaki Havin Aşkan Tektaş’ın evde cansız halde bulunmasıyla ilgili eşi İ.T. (33) hakkında “eşi kasten öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, şüphelinin, eşinin ölümünü intihar gibi göstermek amacıyla hareket ettiği belirtildi.

Ne olmuştu?

Olay, 24 Aralık 2024 tarihinde Kavaklıdere Mahallesi’nde meydana geldi. İ.T., eşi Havin Aşkan Tektaş’ı cansız şekilde bulduğunu ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Tektaş’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Otopsi işlemlerinin ardından genç kadın, memleketi Şırnak’ta toprağa verildi.

Tektaş ailesi, kızlarının intihar etmediğini ve cinayete kurban gittiğini öne sürerek şüpheli İ.T.’den şikayetçi oldu. Aile, Havin’in Kur’an kursu verdiğini, yeni ehliyet aldığını ve intihar edecek bir sebebinin bulunmadığını belirtti.

Şüphelinin ifadesi

İddianamede yer alan ifadelere göre İ.T., suçlamaları reddetti. Eşiyle sevgi ve saygı çerçevesinde evlendiğini, aralarında herhangi bir problem olmadığını ve cinayet işleme amacının bulunmadığını savundu. İ.T., olay gecesi eşinin erken uyumak istediğini, sabahına ise cansız halde bulduğunu ve durumu 112’ye bildirdiğini iddia etti.

Deliller ve iddianame bulguları

Soruşturma kapsamında toplanan deliller ve ifadeler, çift arasında geçimsizliğin olduğunu ortaya koydu. İddianamede, İ.T.’nin eşine baskı uyguladığı, onur kırıcı davranışlarda bulunduğu ve tartışmalar sırasında eşini boğarak öldürdüğü kaydedildi.

Olay sonrası, şüphelinin intihar izlenimi yaratmak için girişimlerde bulunduğu belirtildi. Eşarp üzerinde ve maktulün tırnak örneklerinde şüpheliye ait DNA örneklerine rastlandı. Ayrıca, 1,80 metre boyundaki genç kadının kendisini intihar süsü verilen şekilde intihar etmesinin yaşamın olağan akışına uygun olmadığı vurgulandı.

Tüm bu bulgular ışığında, İzmir Cumhuriyet Savcılığı İ.T. hakkında “eşi kasten öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açtı.