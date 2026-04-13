Kısa süre içinde Google aramalarında "Garanti çöktü mü" ve "Garanti mobil neden açılmıyor" sorguları üst sıralara çıktı. Anlık arıza takip sitesi Downdetector, sabah saatlerinde şikayet sayısında sert artış kaydetti. Banka cephesinden resmi açıklama gelmedi. Öğle saatlerine doğru bildirimler azaldı ve erişim yeniden stabil hale geldi. Bu süreçte internet şubesi ve ATM kanalları çalışmaya devam etti.

Garanti mobil neden açılmıyor? 13 Nisan'da yaşananlar

Yaşanan kesinti, uygulamanın ana sayfasına ulaşamama ve işlem onayı alamama şeklinde kendini gösterdi. Bazı müşteriler EFT gönderiminde takılma yaşadığını, bazıları kart harcamalarını göremediğini aktardı. Sorun tüm kullanıcıları aynı anda etkilemedi, bölgesel farklılık gözlendi. Müşteri hizmetleri hattında da yoğunluk oluştu, bekleme süresi uzadı.

Teknik ekiplerin müdahalesi ile aksama uzun sürmedi. Yaklaşık bir saat içinde giriş ekranı normale döndü, işlemler yeniden yapılabilir hale geldi. Sosyal medyada paylaşılan ekran görüntüleri, hata kodunun genel bağlantı problemi işaret ettiğini gösterdi. Banka, önceden planlı bakım duyurusu paylaşmadı. Bu nedenle anlık sunucu trafiği ve yoğun sorgu ihtimali öne çıktı. Kullanıcıların büyük bölümü saat 10:30 sonrası uygulamaya sorunsuz giriş yaptığını bildirdi.

Garanti BBVA ve dijital bankacılık hizmetindeki kesintiler

Garanti Bankası 1946 yılında Ankara'da kuruldu ve Türkiye'nin özel sermayeli ilk bankaları arasında yer aldı. 2010 sonrası İspanyol BBVA grubunun ana ortak haline gelmesiyle Garanti BBVA adını aldı. Banka, mobil bankacılık tarafında erken yatırım yapan kurumlar arasında bulunuyor.

Garanti BBVA Mobil, 2025 sonu verilerine göre 12 milyondan fazla aktif kullanıcıya hizmet veriyor. Uygulama üzerinden yatırım hesabı açma, döviz alım satımı, anlık bildirim ve biyometrik giriş gibi özellikler sunuluyor. Son iki yılda yapay zeka destekli asistan ve harcama analizi gibi yenilikler devreye alındı.

13 Nisan sabahı yaşanan kısa kesinti, geniş kullanıcı tabanı nedeniyle hızlı şekilde gündem oldu. Benzer durumlar farklı bankalarda da yoğun saatlerde görülüyor ve genelde sunucu yükü kaynaklı gerçekleşiyor.