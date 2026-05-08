Son Mühür/ Osman Günden- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Balkon ve Bahçe Bitkileri Festivali, Kültürpark’ta kapılarını açtı. Kentte balkon bahçeciliğini özendirmek ve yerel üreticiye omuz vermek amacıyla hayata geçirilen festival, alanı adeta renk cümbüşüne çevirdi. Açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediyesi İkinci Başkan Vekili Elvin Sönmez, bürokratlar, kooperatif temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. İlk günden yoğun ilgi gören etkinlikte, özellikle çocuklar için hazırlanan boyama alanları ve 15 bin ücretsiz fide dağıtımı büyük beğeni topladı.

"Üreticinin alın terini biliyoruz"

Törende konuşan Elvin Sönmez, süs bitkileri sektörünün sadece görsel bir güzellik değil, aynı zamanda ciddi bir ekonomik değer olduğunu hatırlattı. Kendisinin de bu sektörün içinden geldiğini belirten Sönmez, bir bitkinin satış aşamasına gelene kadar ne kadar büyük bir sabır ve maliyet gerektirdiğine dikkat çekti. İzmir’in bu alanda Türkiye’nin lideri olduğunu vurgulayan Sönmez, Başkan Dr. Cemil Tugay’ın öncülüğünde iklim dostu ve yeşil bir şehir hedefi için üreticiyi desteklemeyi sürdüreceklerini ifade etti.

"Büyükşehir sayesinde ayaktayız"

Üreticiler adına söz alan Bayındır Çiçek Üreticileri Kooperatifi Başkanı Kadir İrdem ise, belediyenin sağladığı desteklerin kendileri için "can suyu" niteliğinde olduğunu söyledi. Seralarda sadece çiçek değil, bir gelecek inşa ettiklerini belirten İrdem, yerel kalkınmanın bu tür festivallerle güçlendiğini dile getirdi. Toplamda 54 üretici ve 9 kooperatifin stant açtığı festivalde, İzmirliler hem uygun fiyatlı bitkilere ulaşma hem de uzmanlardan bakım tüyoları alma fırsatı buluyor.

10 Mayıs’a kadar renkli program

Mis kokulu bu festival 10 Mayıs’a kadar tüm hızıyla devam edecek. Programda sadece satış stantları yok; konserlerden söyleşilere, peyzaj atölyelerinden çocuk etkinliklerine kadar her yaşa hitap eden bir akış planlanmış. Eğer yolunuz Kültürpark’a düşerse, hem doğayla iç içe vakit geçirebilir hem de uzmanların balkon düzenleme önerilerine kulak verebilirsiniz. Görünen o ki İzmir, bu hafta sonunu çiçekler arasında karşılayacak.

