Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni mağlup ederek, Fenerbahçe ile puan farkını 4'e çıkararak, Süper Lig şampiyonluğu yolunda önemli bir kazanım elde etti.

Galatasaray puanını 71’e çıkardı

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, Eryaman Stadyumu'nda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı müsabakadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Aslan bu sonuçla ligdeki 22. galibiyetini elde ederken puanını 71'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Türkiye gelecek hafta nefesini tutacak

Galatasaray, şampiyonluk yarışında en yakın rakibi Fenerbahçe'nin evinde Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldığı haftada hata yapmadı. Geçtiğimiz hafta Kocaelispor ile berabere kalarak şampiyonluk yarışında kayıp yaşayan sarı-kırmızılılar, bu hafta 3 puan aldı ve sarı-lacivertlilerle puan farkını 1 hafta aranın ardından 4'e çıkardı. Galatasaray ligde gelecek hafta pazar günü RAMS Park'ta Fenerbahçe ile mücadele edecek.

Icardi ligdeki 14. golünü attı

Sarı-kırmızılıların ilk golünü Arjantinli futbolcu Mauro Icardi kaydederken, müsabakanın 2. dakikasında Leroy Sane'nin pasında Yunus Akgün'ün dokunduğu topa ceza sahası içinde tek vuruş yapan Icardi, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

33 yaşındaki futbolcu, ligde 7 maç sonra rakip fileleri havalandırırken, gol sayısını da 14'e çıkardı. Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa'da da 1'er gol kaydeden Arjantinli futbolcu, bu sezon toplamda 16. golünü attı. Maça 11’de başlayan Mauro Icardi, 78. dakikada yerini Noa Lang’a bıraktı